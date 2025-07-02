Дания ввела обязательную военную службу для женщин: мобилизовать будут с помощью лотереи

Согласно новому закону о военной службе в Дании отныне часть женщин, которым уже исполнилось 18 лет, будут проходить обязательную военную службу. Решать, кто именно из женщин этой категории пойдет служить, будет соответствующая лотерейная комиссия.

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Кроме того, увеличен срок обязательной военной службы до 11 месяцев. Как отметили в армии Дании, начиная с июля все 18-летние юноши и девушки страны на равных условиях будут включены в лотерейную систему, чтобы определить, кого именно отправят на военную службу.

Первые пять месяцев службы будут состоять из интенсивной базовой военной подготовки. Остальные шесть месяцев призывники проведут на оперативной службе в сухопутных войсках, ВМС, ВВС или Командовании специальных операций.

"Когда мы открываем двери как для женщин, так и для мужчин на абсолютно одинаковых условиях, мы используем весь талантливый резерв Дании. Это дает нам больше боевой мощи – и это четко сигнализирует о том, что наши Вооруженные силы – это современное сообщество, где каждый может внести свой вклад в оборону королевства Дания", – отметил глава оборонного ведомства страны Михаэль Виггерс Гилдгаард.

Армия Дании является профессиональной – то есть, состоит из добровольцев-контрактников, которые прошли соответствующее профессиональное обучение. Сейчас в датской армии служит около 9000 профессиональных военнослужащих. Но на фоне роста российской угрозы, в ряды контрактников ранее добавили призывников-срочников – 18-летних юношей, выбранных с помощью лотереи.

Срочная служба для них составляла четыре месяца. В прошлом году 4700 датских мужчин и женщин прошли такую краткосрочную военную службу. Причем 24% из них были именно женщины-добровольцы.

Ожидается, что новые правила призыва приведут к тому, что общее количество военнослужащих, ежегодно проходящих обязательную военную службу, возрастет (к 2033 году) до 6500 человек.

Напомним также, что правительство Дании объявило об увеличении в течение следующих пяти лет расходов на оборону на 40,5 млрд датских крон – то есть, 5,9 млрд долларов США.

Как отметил полковник Кеннет Стром, руководитель программы призыва в армии Дании, изменения "основываются на политическом решении и политической договоренности, заключенной сторонами".

"Очевидно, это основывается на текущей ситуации с безопасностью. Стране нужно получить больше боевой мощи и иметь те навыки, которые нужны армии, флоту, военно-воздушным силам и даже Силам специальных операций", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания выделит для 26-го пакета военной помощи Украине 4,2 миллиарда датских крон – 628,4 миллиона долларов. Благодаря этому наши военнослужащие получат дополнительные артиллерийские орудия, боеприпасы, оборудование для боевых самолетов и смогут расширить учебную базу Воздушных сил ВСУ. Указанный пакет рассчитан на 2025-2028 годы.

Также именно Дания будет отвечать за распределение около 830 миллионов евро доходов от арестованных российских активов в ЕС на помощь Силам обороны Украины.

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