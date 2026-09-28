Армия США испытала новый мобильный лазер AMP-HEL: как он работает

Американские военные подготовили AMP-HEL к испытаниям в ходе учений в Форт-Блисс в Техасе. Комплекс относится к классу лазерных систем мощностью 20 кВт и предназначен для борьбы с небольшими дронами.

Об испытаниях сообщил официальный ресурс Пентагона и Армии США DVIDS. В то время как подробности о характеристиках системы приводит Army Recognition.

16 сентября военнослужащие 1-й бронетанковой дивизии США и Объединенной оперативной группы "Южная граница" подготовили AMP-HEL к оценке на базе Форт-Блисс.

Лазерный комплекс разместили на Infantry Squad Vehicle (ISV) — лёгкой тактической машине американской армии. В ходе учений военные проверяли возможности системы и её интеграцию с другими средствами, используемыми для противодействия беспилотникам.

Такая конфигурация должна позволить перемещать лазер вместе с подразделениями. Это отличает мобильную платформу от систем, предназначенных преимущественно для защиты стационарных объектов.

AMP-HEL проходит не только учебные испытания. В конце августа Объединённая оперативная группа "Южная граница" заявила о применении системы против трёх беспилотников.

Это произошло в ночь на 26 августа. Дроны представляли угрозу для военнослужащих США и сотрудников таможенно-пограничной службы, а их появление связывали с деятельностью наркокартелей.

Таким образом, в ходе нынешних испытаний военные оценивают не только работу самого лазера, но и возможность его использования в составе комплексной системы борьбы с беспилотниками.

AMP-HEL расшифровывается как Army Multi-Purpose High Energy Laser — многофункциональная высокоэнергетическая лазерная система Армии США. Это представитель систем направленной энергии, которые рассматриваются как одно из средств противодействия малым БПЛА.

В представленной конфигурации комплекс сочетает лазер LOCUST компании AeroVironment с платформой General Motors Defense. Систему устанавливают на ISV, что позволяет сделать её частью мобильной защиты подразделений.

Ключевой задачей испытаний является проверка практического применения комплекса, а именно от перемещения и развертывания до работы совместно с другими средствами обнаружения и поражения беспилотников.

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