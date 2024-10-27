Я уже несколько месяцев "живу" в Америке.

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Я выучил, что в коллегии, которая избирает президента, — от Пенсильвании 19, от Джорджии и Северной Каролины по 16, от Мичигана 15, от Висконсина 10 и от Невады 6, а всего от шатких штатов, которые всё и решают, в коллегии 93 голоса из 538 (по остальным счёт 226:219 в пользу Харрис).

Я знаю, что даже если Харрис наберёт по всей стране на пару миллионов голосов больше Трампа, победит всё равно Трамп, ибо всё решают не миллионы по всей стране, а те самые 538 в коллегии, причём эта система работает на республиканцев, которые даже при относительно небольшом поражении по стране в целом всё равно набирают большинство в коллегии.

К тому же за них на выборах с участием Трампа ещё и голосуют больше, чем согласно опросам. Поэтому если даже согласно опросам Харрис уже проигрывает Трампу, то фактически должна проиграть ещё больше, а в коллегии — значительно больше.

Я понимаю, что Трамп, таким образом, на выборах должен победить, но не уверен, что он снова станет президентом. Потому что есть ещё Система, а ей в нём, мягко говоря, не всё нравится. Ведь кандидатура слишком противоречива, хотя и вроде бы уже проверена.

Я помню, что Харрис для Украины это бесконечная война, а Трамп это быстрый и несправедливый мир, но не знаю, что лучше.

Харрис — в политике психотерапевт, хотя по жизни прокурор, а Трамп — в политике хирург, хотя по жизни немного преступник. Трамп делает, а потом думает — зачем, а Харрис вообще думать не надо, как и что-то существенное делать. Поэтому вот ей Система доверяет.