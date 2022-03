La situation à Tchernobyl globalement est très alarmante, c'est une menace pour toute l'Europe, – Podoliak

La situation à la centrale nucléaire de Tchernobyl est actuellement très dangereuse. C'est une menace pour toute l'Europe y compris la Russie.

C'est ce qu'a déclaré le conseiller du chef de l’Office du président Mykhailo Podoliak. Selon lui, à cause des actions des occupants, l'approvisionnement énergétique des appareils s’est arrêté, or ils sont sensés être approvisionnés en contunu. Si les russes ont déclanché la guerre pour conquerrir les voisins à la façon des guerres du Moyen Âge alors dans ce cadre idéologique il n'y a absolument pas de place pour la science moderne ni les infrastructures modernes. Il n'est donc pas surprenant qu'ils tirent sur des unités nucléaires, menent des combats sur des sites nucléaires, rompent les approvisionnements énergétiques ", a-t-il déclaré.

Podoliak a souligné que tous ces objets dont ils n’ont aucune compréhension peuvent être utilisés comme objets de chantage.

L’office du Président a également signalé que dans ce contexte, l'AIEA avait cessé de recevoir les données obligatoires du système de surveillance de la sécurité.

"Autrement dit, si avant la communauté mondiale avait toujours une image de ce qui se passe à la centrale nucléaire de Tchernobyl, maintenant personne ne comprend ce qui s'y passe. Si c'est le cas, le monde entier doit mettre beaucoup plus de pression sur la Russie pour pouvoir littéralement évincer les occupants de l'Ukraine " a été déclaré dans un communiqué.

Podoliak a déclaré que plus les troupes russes restent dans notre pays, plus ces gens du Moyen Âge créeront des problèmes pour tout le monde en Europe et pour eux-mêmes.

Comme l'a rapporté OBOZREVATEL, la centrale nucléaire de Tchernobyl est actuellement sans électricité en raison des actions des envahisseurs russes. Depuis le début de la guerre c’est la même équipe qui travaille à la centrale. En raison des hostilités, les travaux de réparation à la centrale nucléaire de Tchernobyl sont impossibles. Tant qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de refroidissement du combustible usé et il existe une menace de rejet de substances radioactives dans l'environnement.