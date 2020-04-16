Животное – это вещь, а площадка для выгула – роскошь

08:30, 16.04.2020

Украина является одной из немногих европейских стран, где животное – это вещь. То есть, в соответствии с положением Гражданского кодекса, домашний любимец является таким же имуществом, как авто, а значит, владелец может распоряжаться им по своему усмотрению.

Поэтому сейчас и наблюдаем появление многочисленных объявлений о сдаче в аренду домашних животных из-за ограничительных правил карантина, которые позволяют посещения парков и скверов только для выгула питомцев. Кстати, животных больше и негде выгуливать, потому что застройщики пренебрегают своими обязательствами по обустройству площадок для выгула на придомовых территориях.

Животное и законодательство

Так, определение понятия "животное" значится в главе "Вещи. Имущество" Гражданского кодекса Украины, где животные являются объектом гражданских прав, на которые распространяется правовой режим вещи.

В то же время животные являются живыми существами, а это требует специального к ним отношения и законодательного регулирования. Одним из таких законодательных актов является Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения".

Однако из анализа этого закона следует, что он устанавливает ряд обязанностей, которых должны придерживаться только владельцы животного. Никоим образом он не регулирует обязанности других участников этих правоотношений, в частности, по обеспечению домов и других мест содержания животных специально отведенных мест для выгула.

Это приводит к возникновению конфликтных ситуаций, где общество делится на два лагеря: тех, кто категорически против выгула животных в общественных местах, и тех, кто задается вопросом, где же их выгуливать, если специально отведенных и оборудованных мест мало.

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Урегулировать вопросы внедрения специализированных мест для выгула животных пытались Законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов". Кроме того, обязанность обустройства таких площадок определены в ГСН, согласно которым места или зоны для выгула животных отводят на территории жилой застройки.

Однако несмотря на то, что статья 30-1 ЗУ "О благоустройстве населенных пунктов" устанавливает, что органы местного самоуправления должны организовывать специализированную инфраструктуру для выгула животных, информации об имеющихся площадках на официальных источниках нет. К тому же, ответственность за невыполнение таких требований не предусмотрена.

Правила выгула

Правила обращения с домашними животными можно найти на веб-сайтах органов местного самоуправления, которые принимают городские правила содержания животных. Для каждого города правила индивидуальные, хотя и без особых различий. В столице они утверждены решением Киевского городского совета "Об урегулировании вопросов содержания и обращения с собаками и котами в г.. Киеве" от 25.10.2007 №1079 / 3912.

Помимо прочего, в этих правилах определено, что выгуливать собаку без поводка и намордника разрешено только в специальных местах выгула животных. Однако опасных собак нельзя держать без поводка и намордника даже в зонах выгула, а сопровождать их разрешено лицам от 16 лет, кроме психически больных и физически неспособных контролировать животное. Других животных можно сопровождать с 14 лет (то есть дети выгуливать животных не могут). Также правилами очерчено, что лицо, сопровождающее животное, обязано убирать экскременты за своими животными в подъездах многоквартирных домов, лестницах, лифтах и других местах общего пользования (это требование не распространяется на владельцев собак-поводырей).

Согласно "Положению о функционировании мест и зон для выгула животных в Киеве", площадь зоны для выгула должна составлять не менее 30% от общей площади городского парка или сквера, который находится в районе. По этому стандарту власти столицы и должна выделять места для выгула домашних животных.

Что имеем

Сейчас в крупных городах кое-где можно встретить специализированные места для выгула животных, но в основном они не имеют информационных табличек, не оборудованы ограждением, не обеспечены контейнерами и тому подобным.

Даже при существовании строительных норм, обязывающих субъектов градостроительства отводить такие специализированные места для выгула в пределах жилой территории и учитывать это при проектировании ЖК, дискуссии о возможности выгула собак в пределах жилых домов не прекращаются.

Поэтому можно говорить о несостоятельности украинского законодательства по защите прав животных и, в частности, законодательства в сфере градостроительной деятельности, где определяется обеспечение придомовых территорий площадками для выгула. Ведь из-за недостаточной урегулированности этого вопроса и отсутствия качественного контроля со стороны соответствующих органов самоуправления, отечественные застройщики пренебрегают своими обязанностями по обеспечению таких площадок при проектировании объектов.

Что советуем

Эксперты НЕРУХОМІ единодушно убеждены, что Украина как можно быстрее должна перенимать опыт европейских стран и повышать культуру взаимодействия человека с животным, в том числе, путем внедрения элементов благоустройства в пределах жилой застройки. Ведь сейчас условий для цивилизованного выгула собак в пределах жилых домов создано недостаточно. Существующие специализированные места, которые в основном расположены в парковых зонах, требуют от владельцев животных тратить значительное время на транспортировку любимца к месту выгула.

Поэтому выбирая жилье, спросите в отделе продаж об обустройстве такого обязательного элемента благоустройства, как площадка для выгула животных. Проверьте устроено ли прозрачное ограждение при его сооружении, ввезен ли гравий определенного размера и установлены ли урны/контейнеры. Все эти, казалось бы, мелочи, обезопасят окружающих и позволят вам с комфортом проводить время со своими любимцами.