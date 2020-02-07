Застрахуйся, если сможешь: почему украинские инвесторы новостроек вынуждены рисковать

10:14, 7.02.2020

Приобретая недвижимость на первичном строительном рынке, любой здравомыслящий инвестор задаётся вопросом, как обезопасить себя и не попасть в строительную аферу.

В частности, вкладчиков беспокоит, как бы не угодить в ловушку несвоевременной сдачи объекта в эксплуатацию, некачественно выполненных работ, исчезновения вложенных денег и банкротства строительной компании.

Конечно же, наиболее разумным решением для инвестора было бы застраховать возможные финансовые риски и спать спокойно. Однако в Украине это сделать не так-то просто.

Нет правового воздействия на застройщика

В западных странах застройщики страхуют перед инвесторами ответственность и риски, связанные с задержками строительства. Приобретая такие виды страховых продуктов, девелоперы могут справиться с возникшими финансовыми проблемами, не перекладывая их на плечи вкладчиков, что позволяет им сохранить репутацию и не тратить ресурсы на судебные заседания.

В Украине же не существует правового механизма, который бы обязывал застройщиков страховать финансовые риски в пользу своих инвесторов на случай несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию. Следовательно, украинские страховщики почти не занимаются страхованием таких рисков и, соответственно, не имеют опыта урегулирования подобных страховых случаев. Поэтому найти страховую компанию, которая взялась бы застраховать риски вкладчиков, практически невозможно.

Непопулярность данного вида страхования объясняется также достаточно большой вероятностью наступления страхового случая и отсутствием возможности предъявить право регрессного требования к застройщику со стороны страховой компании. Причина кроется как в законодательной базе, так и в самих договорах, оформленных между застройщиком и инвестором.

А поэтому, даже если удастся найти страховую компанию, согласившуюся застраховать финансовые риски в пользу вкладчиков – это не гарантирует выплаты в случае проблем с застройщиком.

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За какие финансовые риски страховщики берутся охотнее

Страховые компании принимают на страхование куда более охотно те случаи, которые связаны с объективными факторами. Например, страховая компания обязуется возместить убытки, возникшие у страхователя вследствие пожара, стихийных бедствий, падения самолета или его обломков, кражи со взломом и тому подобное.

Застраховать такие риски могут только застройщики, а это дополнительные расходы, которые они не всегда готовы нести. Инвестор же может выступить в таком договоре только в качестве выгодоприобретателя при наступлении страхового случая.

Однако украинские девелоперские и строительные компании не спешат страховать свои финансовые и строительные риски добровольно, предлагая свои инвесторам гарантийный инструмент.

Как сдвинуть воз инвестиционного страхования с места

Инициатором дополнительной защиты инвестора могли бы выступить страховщики. По мнению экспертов страховой отрасли, пока что ни одна украинская страховая компания не предлагает комплексный страховой продукт застройщикам. Не исключено, что кто-то и захотел бы предложить его своим инвесторам для повышения уровня доверия и, таким образом, повысить уровень продаж.

Обезопасить вкладчиков в Украине также можно на законодательном уровне, обязав всех застройщиков перед началом строительных работ и продаж жилья населению иметь обязательный договор страхования, в котором будут предусмотрены стандартные пункты, вызывающие беспокойство у инвестора. Это, в свою очередь, могло бы повысить политический рейтинг и поддержку населения.

Также сам инвестор или покупатель, как наиболее заинтересованное лицо, может требовать у застройщика застраховать перед ним финансовые риски и настаивать на защите своих прав.

Таким образом, страхование финансовых рисков инвесторов может быть выгодно всем. Вопрос только в том, кто первый запустит процесс и выразит готовность защищать интересы вкладчиков: застройщик, страховая компания, законодательная власть или сам покупатель. Однако для наиболее эффективного решения проблемы, конечно же, следует подойти комплексно, всем вместе.