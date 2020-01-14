Выдержит ли ваш дом землетрясение: что нужно знать украинцам

В Украине сложилась тревожная ситуация вокруг обеспечения и контроля сейсмостойкости строительства. А ведь не все украинские регионы находятся в сейсмически безопасной зоне.

Где в Украине может произойти землетрясение

Сейсмоактивные зоны окружают Украину на юго-западе и юге. Соответственно, риску землетрясения в Украине подвержены Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская область и АР Крым.

При этом большинство землетрясений, которые возникают в Украине, происходят под воздействием сейсмоактивной зоны Вранча в Карпатах. Там землетрясения могут возникать мощностью в 8, а то и 9 баллов с эпицентрами в Румынии, Болгарии и Молдове. К нам же доходят отголоски в виде 4-6 баллов.

Но здесь стоит учесть, что сейсмические риски существенно растут на протяжении последних десятилетий. Причиной роста является не только возрастание количества землетрясений, но и такой социально-экономический фактор, как увеличение плотности населения в уязвимых к землетрясениям зонах.

Как риск землетрясения должен учитываться при строительстве

Обеспечение надежности сейсмостойкого строительства является довольно тяжелой инженерной задачей. Поэтому согласно требованиям технической безопасности, специалисты, занимающиеся проектированием, должны руководствоваться действующими нормами. В Украине документом, обязательным к применению, является ГСН В.1.1: 12-2014. Кроме того, параллельно ГСН разрабатываются проекты стандартов и рекомендательных документов, дополняющих картину знаний по сейсмостойкости (ГОСТ В.1.1-28: 2010).

pixabay.com Разрушительные последствия землетрясения

Какую угрозу несет самовольная перепланировка квартир

Стоит отметить, что сейсмостойкость многоэтажного дома в отдельных случаях снижается и "благодаря" усилиям самих жильцов. Распространенная практика самовольных изменений конструктивных решений в пределах своей квартиры приводит к потере надежности и прочности здания.

Здесь стоит привести пример Спитакского землетрясения, произошедшего в Армении в 1988 году. Тогда интенсивность воздействия была оценена в 7 баллов, однако огромное количество зданий постигло полное разрушение, а конструкции сооружений сложились, словно карточные домики. Катастрофические последствия и ужасающая по своим объёмам численность жертв были обусловлены рядом причин, среди которых: недооценка сейсмической опасности региона, несовершенство нормативных документов по сейсмостойкому строительству, низкое качество выполненных работ, а также, в частности, самовольное вмешательство жильцов в несущие конструкции зданий при перепланировке.

Как же в Украине обстоят дела с обеспечением и контролем сейсмостойкости строительства

Если коротко, то – плохо. Армянская трагедия показала, какие последствия влечет несоблюдение норм и халатное отношение к вопросу сейсмичности в строительстве. И в Украине, несмотря на то, что она находится в относительно безопасной зоне, инженерную защиту зданий следовало бы строить с учетом больших уровней оцениваемой сейсмической опасности.

Однако это повлечет за собой ряд трудоемких процессов, на которые у государства нет соответствующих кадровых и финансовых ресурсов.

В настоящее время реалии в Украине таковы, что, к сожалению, никаким достоверным образом проверить, выдержит ли здание сейсмическое воздействие, невозможно.

Строительство объектов и проверка соблюдения норм при возведении зданий в Украине, по сути, никак не контролируются со стороны государства.

То есть существует, конечно, определенный технический надзор, который осуществляет контроль за соблюдением проектных решений, следит за прозрачностью строительства и подписывает акты скрытых работ. Эксперты надзора имеют квалификационный сертификат, выданный Минрегионом.

Однако на этом полномочия государства относительно деятельности технадзора заканчиваются, а дальнейший механизм осуществления экспертизы и прочего с его стороны никак не финансируется.

А если еще учесть большие коррупционные риски в этой сфере, да и тот факт, что ответственность за нарушения наступает в чрезвычайно редких случаях…

Кстати, со стороны государства существует еще Государственная архитектурно-строительная инспекция, контролирующие органы которой могут потребовать раскрыть конструктив сооруженного объекта и пройти экспертизу повторно.

Однако за 10 лет работы Госархстройинспекции подобных прецедентов не случалось. Причиной тому, прежде всего, является дороговизна процедуры и отсутствие высококвалифицированных кадров, которые бы действительно могли качественно произвести эти работы.

Что же остается гражданам?

А остается только самостоятельно отслеживать процесс строительства еще на первых его этапах: наблюдать за ходом работ, знакомиться с объемом проекта, а также необходимой документацией и отслеживать выполняемые застройщиком нормы строительства. Ну и, конечно же, обращать внимание на рейтинг застройщика.

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