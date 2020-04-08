Вспомнят ли о людях, распределяя функции ГАСИ? Интервью с Игорем Дивчуром

20:03, 8.04.2020

Ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины была для многих долгожданной, но пока этот процесс вызывает много вопросов.

В частности, реформирование строительной отрасли предусматривает свержение органа-монополиста, путем создания вместо него трех новых отдельных структур, на которые будут распределены все функции.

НЕРУХОМІ пообщались с управляющим по вопросам регионального развития GeoDesign Игорем Дивчуром и узнали его мнение по поводу целесообразности таких шагов правительства, помогут ли они вывести строительную отрасль на новый уровень и чего ждать участникам рынка в переходный период ликвидации ГАСИ.

– Насколько Вы погружены в процесс документальной части строительства объектов в Украине?

– Довольно глубоко. В проекте GeoDesign мы с коллегами формируем градостроительную аналитику и работаем с данными градостроительного и земельного кадастров. Прогнозируем перспективные геолокации для строительства и реконструкции объектов коммерческой недвижимости и объектов производственного сектора.

В профессиональной деятельности я больше работаю с регулировкой градостроительной отрасли городскими органами власти. На практике могу сказать, что государственное регулирование градостроительной отрасли и правовые вопросы строительства – это две разные вещи. Суть государственного регулирования – это формирование политики развития территории и соблюдения процедуры согласования документации на строительство. Именно профессиональная политика градостроительства формирует запрос на темпы развития отрасли и на правовые отношения в отрасли.

Игорь Дивчур, управляющий по вопросам регионального развития GeoDesign

– По вашему мнению, какая роль отводится государству в вопросах строительства?

– В вопросе строительства государство выполняет роль не только контроля и надзора, но и социальную функцию по обеспечению жилищных потребностей, созданию инфраструктуры и формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Лучшие мировые практики показывают, что страны борются за трудовые ресурсы и за инфраструктуру жизни для этих трудовых ресурсов.

В таком ракурсе на первое место выходят экономические вопросы строительства, когда местная и центральная власть регулируют строительную отрасль с позиции доходов местных бюджетов: по объему поступлений земельного налога, созданию рабочих мест, обновлению основных фондов инфраструктуры и т.д.

С другой стороны, у нас есть правовые и государственные строительные нормы, которые не всегда можно выполнить на практике по объективным причинам. Поэтому в таких вопросах решения должны приниматься с учетом всех аспектов регионального развития.

– Какие минусы в работе ГАСИ, на ваш взгляд, повлияли на решение о ее ликвидации?

– Мне кажется, что ГАСИ ликвидировали из-за отсутствия диалога с участниками рынка и конструктивных правил работы. Но, стоит отметить, что в самой инспекции остались ответственные государственные служащие, которые выполняли работу профессионально.

– Реформирование регулятора и создание новых структур решит проблемы строительной отрасли?

– Все зависит от правильно сформированного запроса участников рынка строительства и местных властей, а также приоритетов руководства созданных органов.

– Чего ждать участникам рынка в переходный период, как считаете?

– Переходный период – это шанс для бизнеса поднять рейтинг и престиж отрасли, а также сформировать свою повестку дня.

По факту, для участников рынка вводят новые формы и порядок получения разрешительных документов на строительство, но одновременно остаются такие же требования к перечню необходимых документов.

То есть распределение ролей и ликвидация ГАСИ состоялись, но сами функции не изменились. Поэтому вопрос принципов и механизмов архитектурно-строительного контроля со стороны вновь органов пока остается открытым.

– Каковы сейчас общие тенденции и ландшафт рынка?

– Рынок строительства и градостроительства многоуровневый и многоступенчатый. В вопросах реализации государственной политики архитектурно-строительного контроля, в рамках создания новых органов, необходимо следить за деталями. Во-первых, в применении государственных строительных норм должно быть объединены теория и практика. Во-вторых, должно быть профессиональное администрирование предоставления разрешительных документов. В-третьих, должен предоставляться приоритет на экономические показатели в отрасли и развитие городов.

– Какие проблемы на строительном рынке Украины остаются актуальными?

– Проблемными вопросами для рынка остаются: подключение к инженерным сетям, изменение целевого назначения земельных участков и детальные планы территории.

Это больше вопрос местных органов власти, здесь бизнесу нужно начинать формировать свою повестку дня.

Ведь что такое интересы города? Это интересы бизнеса градостроительства и интересы людей, которые выбирают инфраструктуру для жизни и которые, кстати, являются тем трудовым ресурсом, что формирует бюджет города.