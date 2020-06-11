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Власти изменили принцип расчета тарифов на тепло

11.06.2020 - 18:37

Правительство изменило методику расчета тарифа на тепловую энергию.

Об этом во время заседания Кабмина сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"Этот проект предусматривает усовершенствование механизма формирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги, учитывая условия функционирования рынков газа и электроэнергии. В условиях функционирования рынка газа его стоимость для ТКЭ меняется ежемесячно. При таких условиях возникает вопрос об объективном планировании расходов на приобретение энергоносителей и включении этих расходов в состав тарифов", - сказал Чернышев.

Он напомнил, что расходы на энергоносители составляют до 80-85% структуры тарифа на тепло.

Что будет с тарифами на тепло

pixabay.com

"Предлагается предоставить возможность предприятиям ТКЭ при формировании тарифа использовать цены, сложившееся в течение прошлого отопительного сезона. Это 4048 грн за тыс. кубометров" , - отметил Чернышев.

При этом для предприятий ТКЭ устанавливается обязанность после завершения отопительного сезона осуществлять анализ затрат и осуществлять перерасчет, чтобы отразить разницу, возникающую в тарифах.

"Предложенный подход не приведет к повышению тарифов, ведь сегодня в тарифах большинства предприятий ТКЭ учтено цену газа 6235 грн за 1 тыс. кубометров. Такой подход позволит сбалансировать интересы как потребителей, так и предприятий", - подчеркнул Чернышев.

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