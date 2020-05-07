В Украине взлетят тарифы на электроэнергию на фоне надвигающегося коллапса

15:05, 7.05.2020

Украина оказалась на пороге энергетического кризиса – самого большого в своей истории, в результате которого тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 30%.

Об этом говорится в статье на сайте OBOZREVATEL.

Как отмечают эксперты, ситуация в энергетике Украины сложилась катастрофическая. Потребление падает, долги растут, участники рынка на грани банкротства.

"Мы переживаем самый большой энергетический кризис за всю историю Украины", – заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время круглого стола.

Украина на грани энергетического кризиса ua-energy.org

Тем временем, Министерство, профильный комитет и регулятор разработали пакет решений и сейчас будут их согласовывать и воплощать в жизнь. В итоге повышения тарифов избежать не получится.

Сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт-час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. В НКРЭКУ же предлагают усредненный тариф на уровне 1,4 грн. То есть возможное подорожание составит 30%.

"Семья, которая сейчас платит за электроэнергию, предположим, 200 грн в месяц, согласно предложению НКРЭКУ, после пересмотра тарифов должна будет потратить 260 грн. Причем субсидиантам эту разницу полностью покроет государство, а вот остальным придется переплатить", - говорится в статье.

Важно также заметить, что в среднем составляющая электроэнергии в общих платежках за коммунальные услуги составляет около 10-15%. Львиная доля – горячая вода и отопление зимой.

Подчеркнем, что Ольга Буславец хочет остановить блоки атомных электростанций. Таким образом чиновница планирует "решить" все проблемы отрасли. С этой целью на государственный Энергоатом пришло распоряжение о полной остановке трех блоков мощностью 3000 МВт и уменьшения производства еще на 5 блоках. Такие решения государству будут стоить миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом.

Как ранее писали Нерухомі, перенимая европейский опыт, Украина начала двигаться в направлении энергосбережения, что нашло свое отражение на законодательном уровне и повлияло на строительные нормы и другие государственные стандарты. Ведь не замечать рост цен на электроэнергию любому человеку стало невозможно.

При выборе жилья в последнее время стало обязательным проверять энергоэффективность дома. Подчеркнем, что это свойство, характеризующееся количеством энергии, необходимой для создания надлежащих условий проживания и жизнедеятельности людей.