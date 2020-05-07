УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

В Украине взлетят тарифы на электроэнергию на фоне надвигающегося коллапса

15:05, 7.05.2020

Украина оказалась на пороге энергетического кризиса – самого большого в своей истории, в результате которого тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 30%.

Об этом говорится в статье на сайте OBOZREVATEL.

Как отмечают эксперты, ситуация в энергетике Украины сложилась катастрофическая. Потребление падает, долги растут, участники рынка на грани банкротства.

"Мы переживаем самый большой энергетический кризис за всю историю Украины", – заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время круглого стола.

Украина на грани энергетического кризиса

ua-energy.org

Тем временем, Министерство, профильный комитет и регулятор разработали пакет решений и сейчас будут их согласовывать и воплощать в жизнь. В итоге повышения тарифов избежать не получится.

Сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт-час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. В НКРЭКУ же предлагают усредненный тариф на уровне 1,4 грн. То есть возможное подорожание составит 30%.

"Семья, которая сейчас платит за электроэнергию, предположим, 200 грн в месяц, согласно предложению НКРЭКУ, после пересмотра тарифов должна будет потратить 260 грн. Причем субсидиантам эту разницу полностью покроет государство, а вот остальным придется переплатить", - говорится в статье.

Важно также заметить, что в среднем составляющая электроэнергии в общих платежках за коммунальные услуги составляет около 10-15%. Львиная доля – горячая вода и отопление зимой.

Подчеркнем, что Ольга Буславец хочет остановить блоки атомных электростанций. Таким образом чиновница планирует "решить" все проблемы отрасли. С этой целью на государственный Энергоатом пришло распоряжение о полной остановке трех блоков мощностью 3000 МВт и уменьшения производства еще на 5 блоках. Такие решения государству будут стоить миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом.

Как ранее писали Нерухомі, перенимая европейский опыт, Украина начала двигаться в направлении энергосбережения, что нашло свое отражение на законодательном уровне и повлияло на строительные нормы и другие государственные стандарты. Ведь не замечать рост цен на электроэнергию любому человеку стало невозможно.

При выборе жилья в последнее время стало обязательным проверять энергоэффективность дома. Подчеркнем, что это свойство, характеризующееся количеством энергии, необходимой для создания надлежащих условий проживания и жизнедеятельности людей.

Комментарии

Все ЖК на карте

map link
Новостройки Києва Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Дом на кладбище. НЕРУХОМІ проанализировали ЖК Edeldorf на Печерске

Дом на кладбище. НЕРУХОМІ проанализировали ЖК Edeldorf на Печерске

Дом возводится с многочисленными нарушениями и может не быть введен в эксплуатацию

18:17, 7.05.2020
Зачем нужен мусоропровод?

Отказ от мусоропроводов: европейский тренд, к которому приобщилась Украина

Как на мусоре можно сделать деньги

18:01, 7.05.2020
Что будет с арестованным ипотечным имуществом?

В Украине могут измениться правила продажи арестованного ипотечного имущества

Автором законопроекта выступил депутат от "Слуги народа"

16:08, 7.05.2020
Максим Микитась

Дело главы "Укрбуда": НАБУ ужесточило подозрение Микитасю и его сообщникам

Детективы установили новые эпизоды в деле "Укрбуда"

15:38, 7.05.2020
ТРЦ Retroville готовится открыть двери

ТРЦ Retroville таки запускается: стала известна дата открытия центра

Запуск Retroville неоднократно переносился

15:36, 7.05.2020