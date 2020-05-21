В Украине с нового года заработает система геопространственных данных

14:28, 21.05.2020

В Украине уже с 1 января 2021 года будет работать система геопространственных данных, на данный момент она уже готова почти на 90%.

Об этом рассказал глава Госгеокадастра Денис Башлык, передает AgroPolit.com.

По его словам, новая система будет запущена в рамках закона "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".

"Мы уже разрабатываем пилотный проект. Буквально 2 месяца назад мы внесли изменения в постановление и ввели понятие "Пилотный проект НИГД". И я надеюсь, что до конца этого года мы его запустим и покажем, как он работает. Мы соберем отзывы пользователей, чтобы на практике уже 1 январе 2021 года, когда полноценно заработает Национальная инфраструктура геопространственных данных Украины, запустить готовый и удобный сервис", – сказал Башлык.

В Украине будет работать система геопространственных данных
an-gorod.com.ua

Он добавил, что пилотная система для единого портала геопространственных данных уже готова на 90%. Она имеет в тематических 10 наборов данных, тогда как в финальной версии системы должно быть более 30 наборов данных.

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