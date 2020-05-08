В Украине хотят сносить Хрущевки: что будет с их жильцами

19:45, 8.05.2020

Украинские власти хотят перестроить старые дома, срок эксплуатации которых истек, но что делать с жильцами, пока не придумали.

Специально для этого Минрегион разработал и обнародовал новый законопроект о реновации устаревшего жилья "О внесении изменений в Закон Украины "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".

Как известно, в Украине существует большое количество объектов жилого фонда, предельный срок эксплуатации которых истекает или уже давно истек. Общая площадь устаревшего жилищного фонда по данным Госстата составляет 4,33 млн кв.м. В некоторых районах городов есть дома, построенные еще в 30-е годы прошлого века.

В Украине остро стоит вопрос со старыми домами profidom.com.ua

В предложенном к обсуждению проекте Минрегиона многие из проблемных моментов попытались учесть, но наиболее спорными все равно остаются вопросы инвестконкурсов и условий по отселению жильцов.

Согласно нормам документа, все вопросы, касающиеся непосредственно строительства и реконструкции ложатся на плечи застройщика. При этом законопроект не учитывает, что выполнение инвестдоговора во многом будет зависеть от бюрократии при получении разрешительной документации.