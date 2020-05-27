В Госгеокадастре сменилось руководство

17:27, 27.05.2020 2677

Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Распоряжение №566-р опубликовано на сайте Кабмина.

Башлык на своей странице в Facebook написал, что "решение - не точка, а скорее многоточие" и пообещал сообщить детали позже.

Башлык подтвердил информацию об увольнении
facebook.com/DBashlyk

Согласно распоряжению №567-р исполняющей обязанности главы службы назначена Юлия Мороз - первый заместитель председателя Госгеокадастра.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Госгеокадастр отменил тендер на проведение аэрофотосъемки большей части территории Украины из-за секвестра госбюджета.

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