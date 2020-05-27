УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

В Госгеокадастре сменилось руководство

27.05.2020 - 17:27

Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Распоряжение №566-р опубликовано на сайте Кабмина.

Башлык на своей странице в Facebook написал, что "решение - не точка, а скорее многоточие" и пообещал сообщить детали позже.

Башлык подтвердил информацию об увольнении

facebook.com/DBashlyk

Согласно распоряжению №567-р исполняющей обязанности главы службы назначена Юлия Мороз - первый заместитель председателя Госгеокадастра.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Госгеокадастр отменил тендер на проведение аэрофотосъемки большей части территории Украины из-за секвестра госбюджета.

Комментарии

951
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Конфедерация строителей Украины завтра проведет круглый стол

Конфедерация строителей Украины завтра проведет круглый стол

Участники мероприятия поднимут вопрос дерегуляции строительного рынка

27.05.2020 - 17:14
Инвесторы Аркады выйдут на акцию протеста: 13 тысяч семей требуют восстановить строительство

Инвесторы Аркады выйдут на акцию протеста: 13 тысяч семей требуют восстановить строительство

На митинге ожидается более 2 тысяч людей

27.05.2020 - 16:12
Госгеокадастр не смог провести аэрофотосъемку из-за коронавируса

Госгеокадастр не смог провести аэрофотосъемку из-за коронавируса

Тендер на фотосъемку пришлось отменить из-за секвестра госбюджета

27.05.2020 - 15:39
Банки в этом месяце выдали уже более 250 млн гривен "теплых кредитов"

Банки в этом месяце выдали уже более 250 млн гривен "теплых кредитов"

Участниками программы стали уже 483 ОСМД

27.05.2020 - 14:40
На левом берегу Киева увеличат количество мест для отдыха и досуга

На левом берегу Киева увеличат количество мест для отдыха и досуга

В Киевгенплане рассказали о ближайших изменениях в столице

27.05.2020 - 14:04