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Уже 100 ОСМД решили взять участие в программе "Энергодом"

9.06.2020 - 18:00

Фонд энергоэффективности получил уже 100 заявок от ОСМД на участие в программе "Энергодом".

Как сообщили в пресс-службе фонда, последняя заявка поступила из Полтавы. Здесь ОСМД планирует внедрять мероприятия по пакету А, стоимость проекта оценивается в 4 млн грн.

По состоянию на 5 июня 2020 общая стоимость проектов составляет 551 млн грн, предварительно рассчитанная сумма грантов составляет 384 млн грн. География заявок весьма разнообразна, в частности больше всего - 26 заявок получено от объединений совладельцев из Волынской области, 12 - из Черниговской, 9 из Львовской области, а 8 заявок поступили из Одесской области.

Большинство полученных заявок предусматривают осуществление мероприятий по Пакету "Б" (Комплексный) - 88, то есть эти совладельцы домов готовы реализовывать масштабные проекты, которые качественно влияют на уровень энергоэффективности здания и способствуют уменьшению платежки за тепло.

"100 заявку Фонд получил из Полтавы, и мы откровенно рады, что ОСМД становятся такими активными и неравнодушными, не боятся браться за масштабные проекты и внедрять комплексные энергоэффективные решения в собственных домах. Я искренне желаю совладельцам ОСМД сил в воплощении проектов и храбрости идти до конца, чтобы получить комфортную дом и платить за тепло вдвое меньше ", - заявила директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну.

Фонд энергоэффективности получил уже 100 заявок от ОСМД

pixabay.com

Вместе с международными партнерами Фонд энергоэффективности работает над упрощением условий участия в Программе, а также ищет дополнительные возможности поддержки для ОСМД-участников.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Европейский инвестиционный банк выдаст кредит в 300 млн евро на повышение энергоэффективности зданий социального сектора.

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