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Укрпочта хочет продать главный офис на Крещатике за миллиард гривен

12.06.2020 - 18:02

Национальный оператор почтовой связи Укрпочта планирует продать свой главный офис в Киеве по улице Крещатик, 22. Ориентировочная стоимость – 1 млрд гривен.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в эфире в эфире 24 канала.

"Я считаю, что можно, к примеру, оставить операционный зал, так как это своеобразная визитка Киева, а все остальное помещение продать инвестору, который сделает что-то хорошее", – сказал он.

Главный офис Укрпочты продадут

wikipedia.org

По словам Смелянского, начальная стоимость помещения составляет около 1 миллиарда гривен. Одной из причин планов продажи Смелянский назвал высокую цену модернизации здания.

"Чтобы привести это здание в порядок, мы посчитали что нужно 75 миллионов гривен", – сказал Смелянский.

Также гендиректор Укрпочты сообщил, что компания планирует продать главный сортировочный центр возле киевского центрального железнодорожного вокзала, а на вырученные средства построить новый сортировочный центр в пригороде Киева.

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