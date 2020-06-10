Украинцы установили солнечных панелей почти на 500 млн евро

11:48, 10.06.2020 39

Украинцы установили свыше 24 тысяч солнечных панелей, общая стоимость которых превышает 495 млн евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.

По данным организации, общая мощность СЭС в домохозяйствах достигла 618 МВт. Так по итогам первого квартала нынешнего года было установлено более 2100 СЭС общей мощностью 65 МВт, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинцы бросились устанавливать солнечные панели pixabay.com

В пятерку областей с наибольшим количеством СЭС частных домохозяйств вошли:

Днепропетровская – 3200 ед.;

Тернопольская - более 2200 ед.;

Киевская - почти 2000 ед.;

Ивано-Франковская - более 1800 ед.;

Закарпатская - более 1400 ед.

Отмечается, что более 24 тыс. СКС позволяют генерировать больше 700 млн. кВт*ч энергии в год. Такого объема энергии достаточно для обеспечения электричеством около 230 тыс. семей.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что пересмотр тарифов на электроэнергию для населения Украины заложен в программе стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного карантином.