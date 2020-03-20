Удалённое строительство: как карантин повлиял на работу украинских девелоперов

16:41, 20.03.2020

Пандемия внесла свои коррективы в работу строительного бизнеса в Украине. Стоит отметить, что многие украинские застройщики среагировали на события довольно быстро и в кратчайшие сроки приспособились к сотрудничеству в новом формате.

Строительство продолжается

Группа компаний DIM проинформировала, что строительство объектов продолжается без изменений в утвержденных графиках и карантин не повлиял на темпы работы и сроки ввода домов в эксплуатацию.

"Мы продолжаем работу в штатном режиме. Строительно-монтажные работы на всех объектах идут согласно утвержденным графикам, а материалы и комплектующие закуплены в полном объеме", – сообщается на сайте компании.

Строительная компания Perfect Group также сообщила, что карантин никаким образом не повлияет на сроки ввода жилья в эксплуатацию.

"В Perfect Group достаточно финансовых ресурсов. Все объекты будут гарантированно сданы в срок. Задержек поставки стройматериалов нет. Компания держит руку на пульсе и провела переговоры со всеми ключевыми поставщиками", – отмечается на сайте застройщика.

С коммуникацией и дезинфекцией проблем нет

Отделы продаж группы компаний DIM, Интергал-Буд, Perfect Group, ENSO и других украинских девелоперов продолжают функционировать. Работа происходит по обычному графику, а сотрудники и клиенты обеспечены всеми защитными средствами. Часть менеджеров работает удаленно и консультирует клиентов по телефону, через мессенджеры и другие современные способы связи.

“Сейчас в наших отделах продаж, которые продолжают работать, регулярно проводится усиленная уборка с обработкой поверхностей антисептическими средствами, кварцевание помещений, посетителям предлагаются маски, антисептики для рук и витамины. Обращаем внимание, что с сегодняшнего дня для безопасности наших покупателей мы также внедряем информирование и обслуживание в режиме online”, – говорится в сообщении на сайте Интергал-Буд.

Так, в рамках программы INTERGAL-Online, девелопер запустил телеграм-канал со всей актуальной информацией, проводит обзорные online-экскурсии по шоу-румам своих комплексов и консультирует клиентов с помощью Skype-связи.

На сайте группы компаний DIM сообщается, что персонал офиса работает дистанционно, а совещания переведены в режим видеоконференций. Однако отделы продаж и строительные площадки функционируют в обычном режиме, но с усиленными мерами предосторожности в условиях карантина.

"Мы заботимся о здоровье наших сотрудников и клиентов. Чтобы обезопасить их, все стройплощадки и отделы продаж мы обеспечили дезинфицирующими средствами и антисептиками. Бытовые помещения убираются в 2 раза чаще, а также регулярно обеззараживаются и проветриваются", – отмечается на сайте DIM.

Компания Perfect Group также сообщила, что соблюдает все меры предосторожности в условиях карантина.

"Мы заботимся о наших строителях. Все сотрудники компании будут обеспечены необходимыми средствами защиты: медицинскими масками, респираторами и средствами для дезинфекции. Мы соблюдаем все меры предосторожности в условиях карантина, а также ежедневно будем измерять температуру всем работникам", – говорится на сайте девелопера.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Perfect Group начнёт сотрудничество с медицинскими учреждениями для помощи в приобретении необходимых медикаментов, средств защиты и оборудования.

Карантинное ценообразование

Строительные компании также учитывают и финансовые интересы покупателей в непростых условиях карантина.

Так, группа компаний DIM зафиксировала курс 25 гривен за доллар до 20 апреля на ряд своих ЖК. Как при 100% оплате, так и в рассрочку.

Интергал-Буд до 31 марта зафиксировал по своим столичным стройобъектам курс 25,5 гривен за доллар.

Bud Capital перенёс плановое повышение цен для инвесторов на апрель. Таким образом, для покупателей, которые воспользовались частичной оплатой в определенных ЖК девелопера, цены остаются прежними.

Что будет дальше

Как утверждают представители строительной компании ENSO, количество сделок уменьшится, но временно.

"Рынок сейчас получит уменьшение сделок – это отложенный спрос. Не ожидаем уменьшение стоимости или ее увеличение. Всеми усилиями будем поддерживать строительные площадки", – отметили в компании.