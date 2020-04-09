Строителям разрешили работать в карантин

17:27, 9.04.2020

Кабмин внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которые разрешают строительным площадкам работать в период карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, изменения уточняют перечень объектов, которым разрешено работать во время карантина, а также определяют категории граждан 60 лет и старше, которые могут не соблюдать самоизоляцию.

Так, кроме объектов строительных работ, функционировать позволили предприятиям, которые осуществляют почтовую и курьерскую деятельность, химчисткам и объектам по сбору и заготовке отходов.

Кроме того, правительство разрешило некоторым категориям граждан 60 лет и старше не придерживаться обязательной самоизоляции: госслужащим, депутатам, мэрам, судьям, военнослужащим и правоохранителям, а также людям, которые принимают меры по предотвращению распространения коронавируса и тем, которые обеспечивают деятельность ряда определенных предприятий, учреждений и организаций.

Также Кабмин утвердил порядок обязательного помещения на обсервацию людей, въехавших на территорию Украины.

К тому же теперь местные органы власти имеют право оплачивать проживание граждан в обсерваторах за счет местных бюджетов.

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