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Строительство на приаэродромных территориях: кто за это отвечает и какими нормами регулируется

18.05.2020 - 19:27

В Украине нередко нарушаются нормы строительства. Такая ситуация наблюдается также и возле аэродромов, что может привести к катастрофическим последствиям.

Как стало известно, на сегодняшний день Главное следственное управление (ГСУ) Нацполиции расследует массовые злоупотребления при выдаче разрешительных документов на строительство в Киеве. Еще в ноябре 2018 года было открыто уголовное производство по факту возможных нарушений со стороны должностных лиц четырех департаментов Киевской горгосадминистрации (КГГА), Государственной архитектурной строительной инспекции (ГАСИ) и Министерства культуры. Предварительно следствие установило, что во многих случаях строительство в Киеве осуществляется в тех местах, где это делать категорически запрещено (многоэтажное строительство на землях усадебной застройки, приаэродромных территориях) с нарушением требований законодательства по соблюдению требований целевого назначения земли и Генерального плана Киева.

Отметим, что порядок согласования местоположения и высоты объектов на приаэродромной территории регулируется главным образом Воздушным кодексом Украины. Согласно его норм, здания и природные объекты, расположенные возле аэродромов, не должны представлять угрозы для полетов. На этих участках вводится особый порядок для того, чтобы обезопасить работу как авиации, так и наземных средств связи и средств наблюдения.

Застройка приаэродромных территорий: что нужно знать

pixabay.com

В целом, застройка приаэродромных территорий в Украине регулируется следующими правовыми нормами:

  1. Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 г. № 3393-VI;

  2. Положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденное постановлением КМУ № 954 от 06.12.2017 г;

  3. Приказ Министерства инфраструктуры Украины № 721 от 30.11.2012 "Об утверждении Порядка согласования местоположения и высоты объектов на приаэродромной территории и объектов, деятельность которых может повлиять на безопасность полетов самолетов и работу радиотехнических приборов гражданской авиации";

  4. Другими авиационными правилами.

Информация о размерах приаэродромных территорий предоставляется в органы местного самоуправления, которые, собственно, и определяют, условия застройки и использование земли. Стоит отметить, что площадь участков зависит от масштабов самого аэродрома, регулируется также и авиационными правилами. Поэтому застройщики перед началом работ должны получить одобрение со стороны регуляторов, местного самоуправления и руководства самого аэродрома.

Так, согласованию подлежит местоположение и высота таких объектов строительства и реконструкции:

  1. Объекты, пересекающие поверхности ограничения препятствий аэродромов, вертодромов, постоянных взлетно-посадочных площадок;

  2. Объекты воздушных линий электросвязи и электроснабжения, взрывоопасных, радиотехнических, светотехнических и других объектов (железнодорожных путей, автомобильных дорог, объектов с выбросом пламени, газов и дыма, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов и т.д.), которые могут создать угрозу безопасности воздушного движения или препятствовать работе аэродрома или средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), независимо от их размещения;

  3. Объекты высотой 45 и более метров относительно контрольной точки аэродрома в радиусе до:

  • 50 километров для аэродромов классов А, Б, В, Г;

  • 25 километров для аэродромов классов Д, Е и неклассифицированным;

  • 12 километров для вертодромов;

  • 2,5 километров для взлетно-посадочных площадок;

  • независимо от их размещения высотой 100 и более метров над земной поверхностью.

В то же время, на расстоянии до 15 километров от границ аэродрома запрещается создавать свалки мусора и всего прочего, что может привести к массовому скоплению птиц, поскольку это очень опасно для самолетов. За состоянием прилегающих территорий должны наблюдать сотрудники аэродромов.

Следует отметить, что по закону органы исполнительной власти, юридические и физические лица независимо от формы собственности, которые допустили нарушение во время строительства, обязаны прекратить свои работы.

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