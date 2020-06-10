Stolitsa Group хочет купить киевский рынок "Столичный"

11:16, 10.06.2020 46

Группа компаний Stolitsa Group собирается приобрести контроль над компанией "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".

Как говорится в заявлении Stolitsa Group, обращение было подано на рассмотрение в Антимонопольный комитет Украины.

Отмечается, что Stolitsa Group в ближайшие три месяца завершит приобретение 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный". В январе прошлого года компании Stolitsa Group подписали с бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью рынка "Столичный", Александром Стельмахом, соглашение о выкупе принадлежащей ему как бенефициарному собственнику доли.

У рынка "Столичный" изменится собственник pixabay.com

Выкуп акций производиться с целью расширения направлений деятельности, оздоровления финансово-хозяйственного положения рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", а также реструктуризации долгов предприятия.