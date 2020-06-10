УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Stolitsa Group хочет купить киевский рынок "Столичный"

10.06.2020 - 11:16

Группа компаний Stolitsa Group собирается приобрести контроль над компанией "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".

Как говорится в заявлении Stolitsa Group, обращение было подано на рассмотрение в Антимонопольный комитет Украины.

Отмечается, что Stolitsa Group в ближайшие три месяца завершит приобретение 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный". В январе прошлого года компании Stolitsa Group подписали с бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью рынка "Столичный", Александром Стельмахом, соглашение о выкупе принадлежащей ему как бенефициарному собственнику доли.

У рынка "Столичный" изменится собственник

pixabay.com

Выкуп акций производиться с целью расширения направлений деятельности, оздоровления финансово-хозяйственного положения рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", а также реструктуризации долгов предприятия.

Комментарии

519
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Два участка – один без разрешения: как строят ЖК Подол Град Vintage

Два участка – один без разрешения: как строят ЖК Подол Град Vintage

Действующее разрешение дважды было аннулировано и возобновлено

9.06.2020 - 18:40
В Харькове мошенник присвоил пять квартир: использовал простую схему

В Харькове мошенник присвоил пять квартир: использовал простую схему

Действовал злоумышленник не один

9.06.2020 - 18:34
Уже 100 ОСМД решили взять участие в программе "Энергодом"

Уже 100 ОСМД решили взять участие в программе "Энергодом"

Общая стоимость проектов составляет 551 млн грн

9.06.2020 - 18:00
В Киеве на ремонт бюветов потратят почти 3,5 млн гривен

В Киеве на ремонт бюветов потратят почти 3,5 млн гривен

На строительство новых комплексов выделят еще 20 млн гривен

9.06.2020 - 17:04
В Украине средний возраст жилого фонда приближается к 50 годам

В Украине средний возраст жилого фонда приближается к 50 годам

В Раде рассказали о печальном состоянии жилого фонда

9.06.2020 - 16:34