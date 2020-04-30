В Израиле знают, что строят в центре Киева, а в столице – нет

14:57, 30.04.2020

Скандальный ЖК 50 Avenue на Шулявке строят без разрешений и, кажется, только для тех, кто владеет ивритом.

К таким выводам пришли эксперты НЕРУХОМІ, проверив это резонансное строительство.

Каким будет ЖК 50 Avenue

Парадоксально, но точно неизвестно.

Согласно данным журналистов "Наші гроші", год назад на сайте skyscrapercity появился эскиз здания на 24 этажа. Вместе с тем на сайте "Ukraine Israel Real Estate Marketing", где полным ходом продают квартиры в ЖК 50 Avenue, упоминалось о 39 этажах.

Сейчас на сайте ЖК 50 Avenue в описании объекта упоминается о 32 этажах. Однако, судя по размещенной визуализации, высотность сооружения превышает 50 этажей.

Также там размещено записанное на стройплощадке интервью с прорабом, в котором он рассказывает о запланированном строительстве 6-ти этажного подземного паркинга. По его словам, строители углубятся на 26 метров и вобьют в землю более 400 свай. Насколько это безопасно, учитывая расположенную в нескольких метрах от стройплощадки станцию метро "Шулявская" – вопрос.

Скрин с сайта ЖК 50 Avenue

Только для знатоков иврита

Интересно то, что сайт ЖК 50 Avenue – полностью на иврите. Там есть фото, видео и информация о намерениях застройки и ходе строительства. Однако разобраться в указанной информации в полной мере сможет только человек, который хорошо знает язык.

Возникает вопрос: для кого же строится этот жилой комплекс? Особенно учитывая то, что в Израиле этот строительный объект рекламируется по полной. Инвесторы же жалуются, что не могут связаться с отделом продаж.

Скрин с сайта ЖК 50 Avenue

Путаница с застройщиком

Кто строит ЖК 50 Avenue – неизвестно. На информационном стенде, размещенном в соответствии с требованиями законодательства на строительном заборе, заказчиком строительства указан ООО "Шулявка", исполнителем – ООО "Винербуд".

Согласно данным земельного кадастра о праве собственности и вещевых правах и реестра прав, ООО "Шулявка" является владельцем участка. И в 2018 году оно договором суперфиция передало право застройки этого участка площадью 0,31 га обслуживающему кооперативу "Эксон Премьер Шулявская".

На сайте комплекса указано, что строит его Еxon Group. Однако на видео о ходе строительства звучит упоминание, что строительство осуществляется группой компаний Герц.

В то же время вызывает вопросы история перехода права собственности на участок на проспекте Победы, 50-а к ООО "Шулявка". Ее в свое время Киевсовет передал в аренду, а затем продал ООО "Ринко", однако впоследствии отменил свои решения. Несмотря на это в 2007 году "Ринко" передало 0,31 га в уставный фонд ООО "Шулявка". Впоследствии суды закрепили право собственности за ООО "Шулявка".

Нет разрешений

НЕРУХОМІ выяснили, что строительство на проспекте Победы, 50-а скорее всего ведется без разрешительных документов.

В частности, в ответе ГАСИ на наш запрос, по состоянию на 22 апреля в реестре на сайте ГАСИ отсутствует информация о выдаче разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ на проспекте Победы, 50-а.

Нет также никакой информации о выдаче застройщику градостроительных условий и ограничений: в Киевгорсовете отметили, что к ним никто не обращался относительно исходных данных на проектирование объекта строительства.

Тем не менее, участок огражден строительным забором и оснащен по периметру камерами. На нем присутствует строительная техника, рабочий персонал и активно ведутся земельные работы, ход которых транслируется на сайт объекта. Таким образом, есть основания говорить о самовольном строительстве, ответственность за которое предусмотрено статьей 376 ГК Украины.

Полно инвестиционных рисков

Возведение на этом участке многоквартирного жилого дома полностью противоречит его целевому назначению: "строительство, эксплуатация и обслуживание торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания и благоустройством и озеленением сквера". То есть, никаких жилых домов здесь просто не может быть. Ведь несоответствие строительства целевому назначению земельного участка является существенным нарушением действующего законодательства. Поэтому инвесторы, которые будут вкладываться в такие объекты, серьезно рискуют.

Кроме того, на геопортале "Градостроительный кадастр Киева" видно, что территория, где строится ЖК 50 Avenue, отнесена к санитарно-защитной зоне. А значит, здесь запрещено строительство жилых и других объектов, где постоянно будут находиться люди.

Однако, несмотря на то, что проект строительства до сих пор никто не видел, уверенности в том, что здесь будет именно ЖК, тоже нет. Это является еще одним дополнительным инвестиционным риском.

Единственное, что хотя бы на первый взгляд похоже на соблюдение требований законодательства застройщиком ЖК 50 Avenue – это информационный стенд. Но это – только на первый взгляд. Согласно требованиям законодательства, этот стенд должен содержать достоверные сведения об основаниях выполнения работ. На стенде упоминается уведомления о начале выполнения подготовительных работ, но прочитать его номер невозможно: стенд повреждено именно в месте, где он указан.

Информстенд ЖК 50 Avenue

Такие вопиющие нарушения закона застройщиком, который начал строительство без разрешений, без утвержденного проекта, с нарушением целевого назначения земельного участка и игнорированием требований о предоставлении полной информации об объекте, могут свидетельствовать о том, что он планирует впоследствии узаконить свой самострой.

Похоже, застройщик решил сначала построить, а потом уже разбираться, с кем договариваться во вновь отреформованных структурах ГАСИ. Тем более, что сейчас в Украине расходы на легализацию нелегальных строек едва ли не официально закладываются в смету.

Учитывая все упомянутые факторы, НЕРУХОМІ считают ЖК 50 Avenue рискованным для инвестирования. Тем, кто все же готов рискнуть и рассматривает предложение о приобретении квартиры в этом жилом комплексе, наши эксперты советуют перед заключением сделки принять дополнительные меры для защиты своих инвестиций, с которыми можно ознакомиться на ресурсе.