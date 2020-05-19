Шмыгаль пообещал, что тариф на электроэнергию для украинцев не вырастет

13:05, 19.05.2020

Повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2020 году в Украине не будет, но цены могут взлететь для небытовых потребителей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, тариф на электрическую энергию останется на уровне 1,68 грн. "Это важный индикатор, он согласован с президентом. Это вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", – подчеркнул Шмыгаль.

Уточним, что сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт-час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн.

Премьер также сообщил, что переговоры с небытовыми потребителями будут продолжаться, нужно выйти на прямые договоры и внести соответствующие изменения в законы.

Премьер рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине потребление электроэнергии в апреле снизилось на 11% по сравнению с предыдущим месяцем.

Также отмечалось, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец хочет остановить блоки атомных электростанций. Таким образом чиновница планирует "решить" все проблемы отрасли. С этой целью на государственный Энергоатом пришло распоряжение о полной остановке трех блоков мощностью 3000 МВт и уменьшения производства еще на 5 блоках. Такие решения государству будут стоить миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом.