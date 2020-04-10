Сертификация прораба вместо лицензирования строительной компании: что это значит

17:19, 10.04.2020

Долгожданное реформирование украинской строительной отрасли наконец началось. В частности, в марте Кабмин отменил лицензирование строительных компаний и вместо него ввел сертификацию исполнителя работ. Объясняем, что это значит.

Как было раньше

До недавнего времени для проведения работ на объектах, принадлежащих к среднему (СС2) и значительному (СС3) классов последствий (многоэтажное жилье, заправки, бизнес-центры, ТРЦ и т.д.), строительные компании должны были получить лицензию.

Для получения лицензии компании обращались в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины, которой был введен декларативный способ их выдачи.

ГАСИ осуществляла выборочный контроль за выданными лицензиями, следила за соблюдением законодательства и выполнением предписаний по устранению недостатков или вовсе, в случае выявления расхождений предоставленной лицензиатом информации с фактическими данными, прекращала действие лицензии.

Однако такой механизм перестал действовать 18 марта, после вступления в силу постановлений Кабмина №218 "О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции" и №219 "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора". Так, было ликвидировано ГАСИ и отменен порядок лицензирования в сфере архитектуры и строительства, а вопрос о приостановлении, возобновлении действия и аннулирования лицензий отнесен к полномочиям Минрегиона.

Как будет теперь

Переходный период от лицензирования строительной компании к сертификации ответственного исполнителя работ (прораба) продлится до лета.

Изменения предусматривают, что отныне в каждой строительной компании будет конкретное лицо с сертификатом, которое электронной подписью будет заверять документы и, таким образом, нести личную имущественную и уголовную ответственность.

Стоит отметить, что к профессиональной аттестации на ответственного исполнителя работ будут допускаться лица, получившие высшее образование в соответствии с квалификационными требованиями и которые имеют стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

Что сейчас

Сейчас украинским законодательством до сих пор предполагается лицензирование строительных компаний, которые строят объекты со средними и значительными последствиями. То есть введение сертификации ответственного исполнителя работ не отменило лицензирование как таковое. Таким образом, на законодательном уровне вопрос пока не урегулирован.

Поэтому как все будет происходить на практике и повлияет ли это нововведение на качество и безопасность строящихся объектов строительства – неизвестно. Результат будет зависеть от контролирующих органов и механизма реализации.