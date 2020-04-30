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Новости недвижимости

С бывшего президента Укрбуда Микитася суд взыскал 30 млн грн залога

08:35, 30.04.2020

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 30 млн грн залога с бывшего президента Укрбуда Максима Микитася и назначил ему новый залог в размере 100 млн грн.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

"По результатам судебного заседания коллегия судей постановила новое решение, которым обратила в доход государства 30 млн грн залога, что является частью от внесенного залога в сумме 80 млн, а также применила к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что оставшуюся сумму, то есть еще 50 млн грн, необходимо оплатить в течение 5 дней.

Решение было принято 29 апреля.

facebook.com/maxim.mikitas

Максим Микитась

Напомним, Максима Микитася подозревают в организации преступной схемы по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины. Вместо квартир и паркомест в ЖК на Печерске, Нацгвардия и Укрбуд обменяли их для военнослужащих на квартиры на окраине столицы. Как установила в рамках предварительного расследования экспертиза, стоимость квартир у метро Красный Хутор на 82 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры и паркоместа, которые должна была получить Нацгвардия в центре.

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