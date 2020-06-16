Власти усилят безопасность сделок с недвижимостью

08:31, 16.06.2020 15

Минюст определил меры по дополнительной идентификации государственных регистраторов при проведении регистрационных действий в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Соответствующий приказ был зарегистрирован в Минюсте. Приказ вступит в силу через 10 дней со дня официального опубликования, сообщает Liga.

В сообщении уточняется, что согласно изменениям администратором реестров для проведения государственными регистраторами регистрационных действий в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество дополнительно реализуется механизм идентификации такого пользователя, который заключается в подтверждении совершения государственным регистратором регистрационного действия с помощью средства дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля.

Администратором реестров для целей осуществления пользователем регистрационных действий могут быть введены механизмы дополнительной его аутентификации или идентификации в реестрах.

Сделки с недвижимостью будут более безопасными
pixabay.com

Департамент нотариата и государственной регистрации совместно с Департаментом государственной исполнительной службы и техническим администратором Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество должны:

  • разработать график подключения государственных регистраторов к средству дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля;

  • разместить график на официальном веб-сайте Минюста и довести его до сведения территориальных органов министерства;

  • принять другие организационные меры, необходимые для реализации приказа в определенные сроки.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Закарпатской области госрегистратор, используя свое положение, незаконно переоформил право собственности на недвижимость юридических лиц.

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