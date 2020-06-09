В Украине законы слабо защищают инвесторов на рынке недвижимости – банкиры

11:20, 9.06.2020 509

Украинское законодательство не защищает инвесторов на рынке жилой недвижимости, а государство недостаточно контролирует, как застройщики используют средства физлиц.

Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола.

"Во внешних юрисдикциях на законодательном уровне застройщикам запрещено привлекать деньги физлиц на этапе строительства. Застройщик может взять кредит, может строить за счет собственного капитала, может попросить задепонировать определенную сумму будущими покупателями, но покупка жилья производится не на этапе строительства, а на этапе сдачи в эксплуатацию", – рассказал председатель правления Агентства по рефинансированию жилищных кредитов Сергей Волков.

По его мнению, украинское физлицо – инвестор не может защититься от неправильного распоряжения его средствами.

Чем опасно инвестирование в строительство pixabay.com

"Покупатель никак не может контролировать целевое использование своих денег. Это может проконтролировать только банк – профессиональный кредитор. Люди, предоплачивая жилье, также выступают кредиторами, но они не являются профессиональными кредиторами. К сожалению, мы можем в ближайшее время увидеть не один такой печальный факт (как с Укрбудом)", – рассказал Волков.

В свою очередь заместитель председателя правления банка Глобус Елена Дмитриева считает, что Укрбуд пострадал от слишком бурного роста.

"Проблема Укрбуда – это проблема быстрого роста. За 10 лет компания из маленькой превратилась фактически в лидера строительного рынка. Ввела в эксплуатацию около 30 домов. И это, как оказалось, не стало гарантией того, что такие дома будут построены", – пожаловалась она.

Дмитриева посоветовала установить норму, которая позволит достраивать такие недострои, ведь может оказаться, что застройщик не справился – дом недостроен, но квартиры уже все распроданы. "Около 20% квартир должны продаваться только после сдачи жилья в эксплуатацию", – отмечает она.

Заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха советует разделить строительную деятельность и привлечение финансирования.

"Потому что когда все это в одних руках – в правом и левом карманах, то это дает определенные возможности для непрозрачных механизмов работы", – сказала она.

Банкир пожаловалась, что отдельные застройщики продают жилье не только на этапе котлована, но и когда разрешений на строительство еще просто нет, а отделы продаж уже продают квартиры. "Это все потом заканчивается плачевно в первую очередь для инвесторов", – предупредила она.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по словам президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, на данном этапе реформа ГАСИ не стимулирует, а тормозит развитие строительства.