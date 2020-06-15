УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Рынок

В Украине упрощен срок регистрации земельных участков

15.06.2020 - 17:13

В Украине упростили процесс регистрации земельных участков, при этом срок регистрации сократили до 7 рабочих дней.

Об этом сообщила пресс-служба Госгеокадастра.

"Срок осуществления государственной регистрации земельного участка по принципу экстерриториальности не будет превышать семь рабочих дней (ранее 14 дней) со дня регистрации заявления. Такой порядок будет действовать в течение двух лет", – отметили в ведомстве.

Как изменится регистрация земельных участков

pixabay.com

В Госгеокадастре заявили, что документ разработан для повышения уровня доступности, открытости и прозрачности при предоставлении государственной услуги по госрегистрации земельного участка.

В связи с нововведениями, решения о регистрации земельных участков в Украине будут приниматься любыми государственными кадастровыми регистраторами, которых определит система Государственного земельного кадастра по принципу случайности.

Предусматривается уменьшение количества необоснованных отказов, из-за которых заявителям приходилось неоднократно обращаться через Центры предоставления админуслуг к регистраторам.

Также изменения предусматривают представление документов для проведения/получения результатов государственной экспертизы землеустроительной документации в электронном виде.

Комментарии

534
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Ливень в Киеве: на подольской улице образовались огромные кратеры. Фото

Ливень в Киеве: на подольской улице образовались огромные кратеры. Фото

Ливневые стоки не справились с очередным дождем

15.06.2020 - 16:49
В столичных парках установят контейнеры для раздельного сбора мусора

В столичных парках установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Первые контейнеры появились в парке на Троещине

15.06.2020 - 16:30
Эксперты проверили ЖК OK'LAND. Видео

Эксперты проверили ЖК OK'LAND. Видео

ГАСИ намерена приостановить строительство

15.06.2020 - 16:15
В Киеве протестующие подрались с полицией из-за строительства Подольского моста. Видео

В Киеве протестующие подрались с полицией из-за строительства Подольского моста. Видео

Жителям не понравилось, что тяжелая техника разбивает дорогу

15.06.2020 - 15:05
Скандальное строительство ТРЦ в Киеве: застройщик уберет опору с проезжей части

Скандальное строительство ТРЦ в Киеве: застройщик уберет опору с проезжей части

В результате действий застройщика повреждена дорога

15.06.2020 - 13:55