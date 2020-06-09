В Украине средний возраст жилого фонда приближается к 50 годам

16:34, 9.06.2020 1235 1

Средний возраст жилого дома в Украине составляет 46 лет, при этом количество новых зданий не превышает 3% от общего жилого фонда.

Об этом рассказала заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире телеканала "Украина".

"Более 80% всего жилого фонда в Украине было построено до 80-х годов. Это достаточно большая цифра, потому что средний возраст жилого дома в Украине составляет 46 лет. Мы можем увидеть, что после 2000 года вроде бы и строится жилье в Украине, но новое жилье не превышает 2-3% от общего числа", - отметила нардеп.

В Украине слишком много старых домов pixabay.com

По ее словам, в Украине жилой фонд имеет все признаки устаревшего.

"Плюс надо смотреть, какой же аварийный фонд. Потому что он касается безопасности жителей таких домов. И именно аварийному фонду должны уделять больше внимания органы местного самоуправления, чтобы он в первую очередь шел на реконструкцию, реновацию отселение и т.д." - отметила Шуляк.

Как писали ранее НЕРУХОМІ, власти Киева намерены сносить "хрущевки" в столице, при этом люди, проживающие в них, получат новые квартиры в полтора раза большие по квадратуре.