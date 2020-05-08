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В Украине рухнули ожидания строительных компаний

8.05.2020 - 16:55

Ожидания строительных предприятий во II квартале 2020 относительно перспектив развития их деловой активности резко упали.

Соответствующие данные в пятницу, 8 марта, предоставила Государственная служба статистики.

"Во второй квартале 2020 года индикатор деловой уверенности в строительстве снизился по сравнению с I кварталом 2020г. на 26,5 п.п. и составляет минус 48,2%", - сказано в сообщении Госстата.

Данные Госстата

Скриншот

Отметим, что индекс строительной продукции отражает изменение объемов выполненных строительных работ. Подчеркнем, что в I квартале 2020 года в Украине выполнили строительных работ на 26,1 млрд грн.

В Госстате тем временем утверждают, что одним из главных факторов, которые сдерживают строительную деятельность – это падение спроса на рынке.

Данные Госстата

Скриншот

Тем временем, Национальный банк Украины рассчитал, что индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле снизился на 15,9 пункта — до 29,9 пункта, что значительно ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.

"Пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики. Речь идет не только о секторе услуг, который более всего пострадал от карантинных мероприятий, но и промышленности, строительстве, торговле", — отметили в пресс-службе НБУ.

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