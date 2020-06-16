В Украине работу риэлторов выведут из "тени"

12:15, 16.06.2020 983

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3618 "О риэлторской деятельности в Украине", который предлагают вывести деятельность риэлторов из "тени".

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Сейчас закон прорабатывается в комитете.

Принятие документа должно детинизировать предоставление риэлтерских услуг и установить прозрачные условия деятельности риэлторов. Проект также позволит сформировать Единую информационную базу данных об объектах недвижимости. Ее создание должно способствовать систематизации и быстрому поиску проверенной информации о недвижимом имуществе (юридической, технической, ценовой и т.д.).

Законопроект предлагает установить, что брокер (риэлтор) по недвижимости - это аттестованный специалист в сфере риэлторской деятельности, сдавший квалификационный экзамен с положительным результатом. Брокер должен обладать действующим квалификационным свидетельством риелтора по недвижимости, а сведения о нем должны находиться в Едином реестре физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риэлторской деятельности.

Законом внедряется и Единая информационная база данных в сфере риэлторской деятельности. Она будет содержать в своем составе базы данных, информационные ресурсы и сервисы для обеспечения прозрачности, достоверности и доступа к информации и услугам в сфере риэлторской деятельности, накопления, обработки, систематизации и поиска сведений об объектах недвижимости, формирования единой информационной базы данных об объектах недвижимости и операциях с ними.

Для получения статуса брокера гражданин должен соответствовать ряду требований, установленных этим законом. В частности, он должен пройти профессиональную подготовку, сдать квалификационный экзамен, иметь полное среднее общее образование и тому подобное.

Физическому лицу, не получившему квалификационное свидетельство специалиста в области риэлторской деятельности, или если действие такого свидетельства остановлено или прекращено, или сведения о котором отсутствуют в Едином реестре в сфере риэлторской деятельности, такой деятельностью закон заниматься запрещает.

Работу риэлторов будут контролировать pixabay.com

Риэлторскую деятельность без соответствующего свидетельства и/или без сертификата субъекта брокерской деятельности предлагается наказывать штрафом в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17000 гривен) с конфискацией денег, полученных за услуги.

За повторное в течение года нарушение размер штрафа возрастает - с одной до двух тысяч таких минимумов (17000-34000) с конфискацией денег, полученных от риэлторской деятельности.

Закон предлагает установить, что потребители риэлтерских услуг имеют право:

свободно выбирать субъекта риэлторской деятельности;

получать от него информацию о выполнении условий риэлтерского договора;

требовать расторжения договора в случае невыполнения риэлтором условий документа;

требовать возмещения вреда, причиненного расторжением договора по вине риэлтора;

получать от риэлтора информацию по операциям с недвижимым имуществом;

свободно получать доступ через Интернет к информации, обнародованной в Реестре и Единой информационной базе данных.

Кроме того, потребители риэлтерских услуг имеют право обращаться по поводу нарушения их прав к Национальной федерации специалистов в сфере риэлторской деятельности, суд в установленном законодательством порядке.

Документ устанавливает и ряд обязательств для потребителей услуг риэлторов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Днепре промышляла группа "черных риелторов", которые забирали у людей право собственности на недвижимость, а сами незаконно удерживали их в собственных домах.