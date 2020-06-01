В Украине площадь введенного в эксплуатацию жилья упала на 22%

18:40, 1.06.2020 1129 1

В Украине замерло строительство, в результате в первом квартале этого года площадь введенного в эксплуатацию жилья упала на 22%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как отмечается, показатель ввода в эксплуатацию сократился на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 1 млн 913,9 тыс. кв. м. В городах с начала года введено в эксплуатацию 1 млн 101,2 тыс. кв. м жилья (79% общего объема), в сельской местности – 812,7 тыс. кв. м.

Что происходит с рынком недвижимости в Украине
pixabay.com

В январе-марте 2020 года в эксплуатацию ввели 21,568 тыс. квартир, причем в городах – 13,6 тыс. квартир, в селах – 7,8 тыс. квартир. Средняя площадь квартир – 88,6 кв. м.

Области, где больше всего введено жилья: Киевская, Львовская, Харьковская, Одесская и Ивано-Франковская. По итогам первого квартала 2020 года введено в эксплуатацию чуть более половины – 54,8% – общего объема жилья. Сокращение объема ввода жилья зафиксировано во всех областях, кроме Харьковской (плюс 83,5% к прошлому году), Сумской (плюс 33,1%) и Одесской (плюс 13,5%). В Киеве было введено – 88,2 тыс. кв. м (4,6%).

Сокращение объема ввода жилья зафиксировано почти во всех областях Украины (от 63 до 1%).

Как сообщали НЕРУХОМІ, ожидания строительных предприятий во II квартале 2020 года относительно перспектив развития их деловой активности резко упали.

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