В Одессе пользуются спросом коттеджи вместо гостиниц

18:16, 20.05.2020

Стоимость проживания в трех- и четырехзвездочных гостиницах Одессы сократилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и в среднем составляет 650 грн в сутки ($24). При этом спросом начали пользоваться коттеджи и базы отдыха за городом.

Об этом сообщил основатель компании Ribas Hotels Group Артур Лупашко, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в Одессе средняя цена в отелях 3-4 звезды - 650 грн в сутки ($24). Это беспрецедентно низкий показатель за последние 20 лет. В аналогичный период в прошлом году такой номер стоил, минимум, вдвое дороже, в 2013 году – в три раза дороже", – рассказал Лупашко.

По его оценкам, ожидаемый спад показателей валового дохода и чистой прибыли гостиниц в этом году составит 20-40% по сравнению с прошлогодними показателями

"Положительная динамика может сохраниться в отелях коттеджного типа и базах отдыха, которые с апреля пользуются высоким спросом и выросли в цене в некоторых случаях до 50%. Часть из них уже забронирована на все лето гостями, которые, как правило, проводили лето на Кипре, в Испании, Италии", – добавил он.

Гости Одессы предпочитают недвижимость за городом pixabay.com

В то же время, в текущем году гостиницы не рассчитывают на гостей из других стран.

"В курортных бюджетных отелях львиная доля приходилась на белорусских туристов. По имеющейся на сегодня информации – гостей из Беларуси в Украину в этом году не пустят. Вероятно, это могут быть гости из Молдавии и Турции во втором полугодии. Но доля таких туристов будет минимальная и не повлияет значительно на рынок", – резюмировал эксперт.