В Кабмине рассказали о спецоперации по возвращению строительного реестра

14:28, 10.06.2020 11

Строительный реестр все эти годы находился в Европе, а не в Украине, и для того, чтобы забрать его под контроль, была проведена целая спецоперация.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телеканала ZIK.

"Строительный реестр находился все годы в Европе, не в Украине, и доступ к нему был неизвестно у кого. Представляете, в Европе, где вся украинская недвижимость, которая приводится в эксплуатацию, хранится в Европе. Мы проводили спецоперацию, забирали это в Украину, брали под контроль. Сейчас уже написали на 95% новый реестр", – отметил Федоров.

Министр прогнозирует атаки на Минцифры, поскольку речь идет о разоблачении миллиардной коррупции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабинет министров утвердил план внедрения электронной системы в сфере строительства. Новый реестр строительной деятельности начнет работу в июне.