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В Италии можно купить недвижимость за один евро

12.06.2020 - 17:14

В Италии стали снова продавать недвижимость по одному евро. Речь идет о коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия, что на юге страны.

Об этом сообщает CNN travel. Местные власти уверяют также, что в Чинкуэфронди не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 среди жителей. Кроме того, данный регион считается самым безопасным в Италии с точки зрения распространения инфекции.

В Италии необычные цены на недвижимость

pixabay.com

Мэр Чинкуэфронди надеется, что положительная эпидемиологическая ситуация поможет привлечь новых жителей. По его словам, ситуация с демографией в коммуне настолько серьезная, что план по ее спасению назвали "Операция красота". Из поселения выезжают молодые люди в поисках работы.

Единственное требование к покупателю - реставрация купленного здания в течение трех лет. Если в других регионах требуют залог в 5000 евро, то в Чинкуэфронди необходимо оплатить однократный сбор размером в 250 евро на период реставрационных работ.

Если за три года новый владелец не завершает ремонт, он будет оштрафован на 20 тысяч евро, при этом взнос не заберут в пользу государства.

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