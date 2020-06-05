Цены на строительные работы в Украине выросли 1,2%

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-апреле 2020 года возросли на 1,2% по сравнению с январем-апрелем 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным ведомства, с начала года цены возросли в жилом и нежилом строительстве, однако снизились в сегменте инженерных сооружений. Так, в жилом строительстве рост составил 4,4%, в нежилом – 0,1%, падение в инженерном – 0,7%.

В апреле-2020 к апрелю-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве увеличилась на 3,6%, в то же время в нежилом строительстве падение составило 1%, а в инженерном не изменилось.

Стоимость строительных работ выросла pixabay.com

Кроме того, Госстат сообщил, что в апреле по сравнению с мартом стоимость работ по строительству жилых зданий незначительно возросла - на 0,2%, инженерных сооружений – на 2,5%, тогда как нежилых зданий - снизилась на 0,7%.

По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году - на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине замерло строительство, в результате в первом квартале этого года площадь введенного в эксплуатацию жилья упала на 22%.