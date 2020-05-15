Средняя площадь жилья за Киевом уменьшилась почти в два раза

18:20, 15.05.2020

Под Киевом с 2011 года средняя площадь загородной недвижимости уменьшилась с 123 кв. м до 69 кв. м.

Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании NAI Ukraine.

"Классические коттеджи площадью более 250 кв. м теряют популярность, однако спросом пользуются частные загородные дома меньшей квадратурой. Рядом со стандартным классическим стилем все популярнее становятся проекты в скандинавском стиле и стиле модерн. Средняя площадь загородной недвижимости уменьшается с 123 кв. м до 69 кв. м", – сказано в нем.

При этом с начала 2010-х годов наблюдается увеличение доли многоэтажной застройки и таунхаусов. В 2011 году доля домов высотой более 16 этажей в загородной застройке составляла 2%, а в 2019 году – уже 17%.

Средняя площадь загородной недвижимости уменьшилась flickr.com

Доля 13-15-этажных домов выросла с 6% в 2011 году до 12% в 2019 году, 9-12-этажных домов – с 15% до 25%, 6-8-этажных домов – с 3% до 7%, а доля 3-5-этажных домов снизилась с 13% до 8%.

Доля 1-2-этажных домов снизилась с 61% до 30%, но при этом остается самой большой среди других типов застройки.

Отмечается, что рост цен на загородное жилье за последние 5 лет колеблется на уровне 15-20% в то время, как средний рост цен на киевскую недвижимость за аналогичный период достигает 11%.

На стоимость загородного жилья влияет удаленность от столицы, качество реализации проекта, его общая концепция, а также наличие развитой инфраструктуры.

При среднем бюджете покупки в 48,6 тыс. долларов за городом можно приобрести квартиру площадью до 100 кв. м или небольшой таунхаус, тогда как в Киеве за такую же сумму можно рассчитывать на квартиру площадью 50-60 кв. м в многоэтажке эконом- или комфорт-класса, или на 1-комнатную квартиру в доме бизнес-класса.

При бюджете в 29,1 тыс. долларов за городом можно приобрести 2-комнатную квартиру (45-60 кв. м) или дачный домик площадью 40-50 кв. м, в Киеве – квартиру площадью 30-40 кв. м в доме эконом- или комфорт-класса.

Среди перспективных направлений для загородной застройки эксперты NAI Ukraine называют Ирпень, Бучу и Гостомель, а также Киево-Святошинское направление в целом для различных форматов.