Спрос на отдельные офисы в Украине вырастет после отмены карантина

12:28, 27.05.2020 677 1

Карантин, введенный в Украине из-за пандемии коронавируса, безусловно, уже повлиял на работу офисов, при этом изменения будут проходить и в ближайшее время.

Об этом заявили представители девелоперских компаний.

По словам управляющего партнера UTG Offices Владимира Гелюты, в Киеве насчитывается более 170 бизнес-центров разных классов, и до 90% офисных сотрудников во время карантина работали удаленно. А значит, по завершению пандемии начнется реконцепция как существующих, так и будущих проектов офисной недвижимости.

Как будут работать офисы после карантина pixabay.com

В свою очередь управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков считает, что за эти два месяца бизнес потерял огромные деньги, поэтому будет пытаться искать любые возможности, чтобы снизить свои операционные расходы и начать зарабатывать больше.

"Кто-то будет оптимизировать площади, кто-то изменит дислокацию, потому что им не дали арендные каникулы или скидку на период карантина. Сами офисы начнут по-другому работать", – отметил он.

Эксперты подчеркивают, что отмена карантина, не отменяет саму пандемию и вероятность заражения, поэтому компании будут искать возможности обезопасить своих сотрудников – будь-то переформатирование существующего пространства или переезд в концептуально новое место. По словам Андрея Рыжикова, в будущем будут пользоваться спросом офисы с максимально гибкими планировками и возможностью перепрофилирования, поэтому объекты, которые находятся на стадии проектирования и еще не построены будут пересматриваться под новые требования.

"Я прогнозирую изменение этажности будущих офисных центров: люди не хотят ездить на лифтах, особенно в крупных бизнес-центрах, где это можно сравнить с поездкой в ​​метро в час-пик, поэтому будет расти спрос на отдельные офисы. Кроме того, спрос на недвижимость, в которой можно одновременно и жить, и работать, не выходя за пределы здания", – добавил Владимир Гелюта.

Поддержал эту идею и Андрей Рыжиков, который напомнил об актуальности концепции "живи, где работаешь, работай, где живешь", что позволяет реализовать пространство для жизни, работы и отдыха.

"Если раньше грамотно спроектированный МФК просто упрощал жизнь и высвобождал время для действительно важных дел, то сейчас это еще и о безопасности", – заключил Андрей Рыжиков.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе в связи с карантином начали пользоваться спросом коттеджи вместо гостиниц. В связи с этим, стоимость проживания в трех- и четырехзвездочных гостиницах сократилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и в среднем составляет 650 грн в сутки ($24).