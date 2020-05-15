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Рынок коммерческой недвижимости в Украине: первый квартал прошел без сделок

15.05.2020 - 12:48

В Украине в первом квартале 2020 года не было совершено ни одной сделки на рынке коммерческой недвижимости из-за влияния карантина вследствие вспышки коронавируса.

Об этом заявил директор департамента рынков капитала CBRE Ukraine Ярослав Горбушко.

"В 1 квартале 2020 году на рынке коммерческой недвижимости не было завершено ни одной сделки. Инвесторы находятся в выжидательной позиции, хотя определенное количество транзакций может произойти, учитывая, что в тяжелые экономические периоды часто наблюдается динамика снижения цен на недвижимость", – рассказал топ-менеджер украинского филиала CBRE.

Как кризис отразился на рынке недвижимости

pixabay.com

По его словам, в целом инвестиционная активность в ближайшее время будет в значительной степени зависеть от дальнейшего сценария кризиса и пост-карантинных мероприятий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным CBRE, общий объем инвестиций в европейскую недвижимость достиг абсолютного рекорда в I квартале 2020 года и составил 85,5 млрд. евро, что на 52% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Однако аналитики допускают, что высокие показатели частично обусловлены эффектом запаздывания: многие крупные сделки были инициированы во второй половине прошлого года.

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