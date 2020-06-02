Реформа ГАСИ сейчас только тормозит развитие строительства – Парцхаладзе

18:21, 2.06.2020 544 1

На данном этапе реформа ГАСИ не стимулирует, а тормозит развитие строительства.

Об этом написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе у себя в Facebook.

"Следует обратить внимание на статистику. Вот наглядная иллюстрация проблем внедрения реформы ГАСИ. И это только докарантинная история", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что лишь 22% уже построенного жилья только ввели в эксплуатацию. По данным Госстата, за первый квартал 2020 году в Киеве ввели в эксплуатацию только 88 205 кв.м жилья, это почти на 50% меньше чем за аналогичный период прошлого года. 236 тыс кв.м до сих пор ждут решения ГАСИ на ввод в эксплуатацию в 1 квартале 2020.

Строительство переживает не лучшие времена
flickr.com

"Следствие всего этого – остановка инвестиций в строительную отрасль, большое количество инвесторов "без жилья", невозможность старта новых проектов! Реформа ГАСИ должна стимулировать развитие строительства", - отметил президент КСУ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабинет министров утвердил план внедрения электронной системы в сфере строительства. Новый реестр строительной деятельности начнет работу в июне.

Другие новости

Минюст планирует закрыть тюрьмы, а земельные участки отдать инвесторам

В этом году планируют закрыть 9 тюрем

17:46, 2.06.2020 1122 1

В Минрегионе обсудили проблему инклюзивности зданий

В обсуждении приняли участие чиновники Минрегиона и общественных организаций

17:16, 2.06.2020 997 1

В Киеве облагородили две центральные улицы. Видео

Кличко показал обновленный центр Киева

15:20, 2.06.2020 1853

Ипотека по 10%: глава Минфина рассказал, почему это невозможно

Марченко советует решать вопросы на законодательном уровне

14:38, 2.06.2020 1838 5

Регистрация в ипотечном жилье: Кабмин внес изменения

Теперь для регистрации нужно будет просить разрешение

14:06, 2.06.2020 1748 1