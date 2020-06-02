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Реформа ГАСИ сейчас только тормозит развитие строительства – Парцхаладзе

2.06.2020 - 18:21

На данном этапе реформа ГАСИ не стимулирует, а тормозит развитие строительства.

Об этом написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе у себя в Facebook.

"Следует обратить внимание на статистику. Вот наглядная иллюстрация проблем внедрения реформы ГАСИ. И это только докарантинная история", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что лишь 22% уже построенного жилья только ввели в эксплуатацию. По данным Госстата, за первый квартал 2020 году в Киеве ввели в эксплуатацию только 88 205 кв.м жилья, это почти на 50% меньше чем за аналогичный период прошлого года. 236 тыс кв.м до сих пор ждут решения ГАСИ на ввод в эксплуатацию в 1 квартале 2020.

Строительство переживает не лучшие времена

flickr.com

"Следствие всего этого – остановка инвестиций в строительную отрасль, большое количество инвесторов "без жилья", невозможность старта новых проектов! Реформа ГАСИ должна стимулировать развитие строительства", - отметил президент КСУ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабинет министров утвердил план внедрения электронной системы в сфере строительства. Новый реестр строительной деятельности начнет работу в июне.

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