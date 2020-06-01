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Рада собирается изменить налогообложение недвижимости

1.06.2020 - 12:48

В Верховной Раде Украины готовится законопроект, который должен изменить начисление налога на недвижимость.

Об этом заявил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает Сегодня.

По его мнению, налог на недвижимость не должен рассчитываться исходя из метража жилья.

"Если мы обратимся к истории, то у нас был очажный сбор, был налог на окна. И вот сейчас у нас есть налог на метры. Это абсолютно не соответствует экономической стоимости объекта и не соответствует практике развитых стран. Поэтому здесь однозначно – точно так же, как в налоге на землю, – мы должны исходить из денежной оценки, из экономической стоимости объекта. И в этом смысле я сторонник того, чтобы абсолютно поменять концепцию налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельных участков", – объяснил Гетманцев.

Как могут измениться налоги на недвижимость в Украине

pixabay.com

По его словам, депутаты уже разрабатывают проект закона, который изменит способ расчета налога.

"Это не будет со следующего года, возможно, но, тем не менее, мы этим занимаемся. Это не вечер сегодняшнего дня, но это уже завтрашний день. А пока продолжаем платить за метры", – сказал Гетманцев.

Как писали НЕРУХОМІ, украинцы в 2020 году должны заплатить налоги за недвижимость, которая превышает площадь 60 кв.м (квартиры) и 120 кв.м (для домов). При этом владельцы больших квартир (от 300 кв.м) и домов (от 500 кв.м) дополнительно получат квитанцию на 25 тысяч гривен.

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