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Парцхаладзе хочет привлечь общественность и бизнес к реформированию ГАСИ

18.05.2020 - 18:32

Президент КСУ Лев Парцхаладзе считает, что реформирование Госархстройинспекции должно происходить с привлечением бизнес-сообщества и общественности.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Сегодня мы видим полный коллапс. Я каждый день получаю по несколько телефонных звонков из регионов: ни школы, ни детсады, ни дорожные проекты, даже те, что идут за бюджетные средства, не могут получить разрешения на строительство. Коммерческие получают формальные отказы, свидетельствуют о том, что чиновники даже не открывали пакет документов", - подчеркнул Парцхаладзе.

Он отметил необходимость публичного обсуждения всех болезненных проблем системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. "Нужно возобновить деятельность рабочей группы по реформе ГАСИ при Минрегионе, государство должно прислушиваться к бизнесу и обществу. Конфедерация строителей Украины может стать площадкой, которая консолидирует предложения экспертов и бизнес по организации эффективной системы государственного архитектуры и надзора", - сказал Парцхаладзе.

Как избежать коллапса в строительстве

dabi.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, Ассоциация городов Украины (АГУ) попросила правительство разблокировать работу местных органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

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