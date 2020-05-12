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Травка у дома: почему застройщики пренебрегают нормами озеленения

12.05.2020 - 16:43

Множество факторов влияет на выбор жилья в новостройке: цена, локация, рейтинг застройщика. Однако формирующим окончательное впечатление моментом становится общий вид ЖК, в частности, его придомовая территория.

Более того, именно благоустройство в целом и озеленение придомовой территории в частности, в последние годы являются чуть ли не ключевыми параметрами, влияющими на решение о покупке.

Рассмотрим ниже, что входит в обязанности строительных компаний относительно озеленения, какими правилами застройщики пренебрегают и что нужно делать инвесторам.

Обязан ли застройщик озеленять территорию у дома

Решая вопрос благоустройства и озеленения придомовой территории, застройщики в Украине руководствуются ГСН Б.2.2-12:2019.

Согласно требованиям, обозначенным в документе, застройщик должен обустроить дворы объектами для удобства проживания и проведения досуга жильцов (детские площадки, урны, скамейки и пр.), а также облагородить придомовую территорию путем озеленения.

Документы на ввод объекта в эксплуатацию не должны выдаваться, если застройщик не выполнит обязательную часть работ по благоустройству, указанную в проектной документации.

istockphoto

Что нарушается застройщиком

К сожалению, проектов, соответствующих нормам озеленения, чрезвычайно мало. Застройщик может ограничиться лишь укладкой газона, при этом не вдаваясь в подробные расчеты.

Такая ситуация возникает, в частности, из-за слишком плотной застройки, которую осуществляют строительные компании, пытаясь получить как можно больше прибыли, поэтому архитекторам часто не удается внедрить зеленые зоны согласно нормативным показателям.

Стоит отметить, что плотность застройки с каждым годом только увеличивается. В то же время растущая конкуренция на рынке недвижимости вынуждает строительные компании более тщательно относиться к вопросу благоустройства и озеленения придомовых территорий своих ЖК. Теперь, чтобы квартиру купили не у конкурентов, а именно у них, необходимо качественно обустраивать и облагораживать дворы. Таким образом, выигрывают те, у кого будет больше зеленых зон, площадок для проведения досуга и других объектов, делающих проживание в ЖК более приятным и удобным.

Как нарушения норм по озеленению влияют на жильцов

Вопросом озеленения застройщики зачастую занимаются в последнюю очередь и облагораживают объект, когда он уже достроен.

Таким образом, возникают определенные проблемы в установке системы орошения. Когда объект уже готов, стоимость таких работ обойдется значительно дороже. Но дело застройщика, так сказать, за малым – построить дом и продать квартиры в нем, а деревья пусть жильцы дальше садят сами и подводят коммуникации для полива тоже самостоятельно и за огромную плату (если это, конечно, вообще окажется возможным).

Что делать инвесторам

Перед инвестированием обязательно выясните у застройщика, какие меры по озеленению он предпринял или же планирует предпринять.

Стоит отметить, что инвестор не должен отдельно платить за озеленение. В стоимость жилья уже включены все расходы: от разработки проекта до благоустройства и озеленения.

Напомним, что система оценки ресурса НЕРУХОМІ учитывает озеленение придомовой территории при составлении рейтинга каждого ЖК. Этот фактор входит в пункт “соответствие нормам”.

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