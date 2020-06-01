Обещания президента и ожидания строительных компаний: главные новости мая

Май запомнился новым витком экономического кризиса, ударившему по всем сферам, включая строительную, обещаниями президента Владимира Зеленского по ипотеке и решению проблем Укрбуда, а также новыми проектными планами по застройке Киева.

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Экономический кризис и рынок недвижимости

Мировой экономический кризис, спровоцированный рядом факторов, в том числе последствиями пандемии коронавируса, ударил и по нашей стране. Аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад в Украине на 5,1% ВВП в 2020 году при инфляции 3,7% с небольшим дефицитом текущего счета платежного баланса в 0,2% ВВП.

Согласно прогнозу, в следующем году рост экономики может составить 6,3% при инфляции 6%, также будет зафиксирован небольшой профицит в 0,1% ВВП.

При этом, курс гривни к концу второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 грн/$1, затем укрепиться до 29 грн/$1 на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться к 29,5 грн/$1 к концу первого квартала следующего года.

Как строительство переживает кризис flikr.com

Исходя из таких сложных условий, неудивительно, что ожидания строительных компаний во II квартале 2020 года относительно перспектив развития их деловой активности резко упали. Как отмечалось в сообщении Госстата, во II квартале 2020 года индикатор деловой уверенности в строительстве снизился по сравнению с I кварталом 2020 г. на 26,5 п.п. и составил минус 48,2%. Аналитики подчеркивают, что одним из главных факторов, который сдерживает строительную деятельность – тотальное падение спроса на рынке. Что вполне естественно, учитывая экономический кризис в стране, вызванный невыполнением доходной части бюджета и неэффективными последствиями управлениями, к которым добавились карантин и денежная эмиссия.

Тем временем в НБУ подчеркнули, что пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики. Речь идет не только о секторе услуг, который более всего пострадал от карантинных мероприятий, но и промышленности, строительстве, торговле, отметили в пресс-службе Нацбанка.

Ипотека по 10%. Стоит ли ее ждать

Невысокая ипотека – мечта многих, кто хочет купить квартиру. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что у каждого гражданина Украины совсем скоро будет возможность оформить ипотечный кредит под 10%. Вместе с тем он также отметил, что решение этого вопроса целиком зависит от готовности украинских банков выдавать кредиты под низкие проценты.

"Мы "додавим" банковскую систему, и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире. Мы должны думать о нашей стране и наших гражданах", – сказал глава государства.

В свою очередь банки говорят, что пока не готовы выдавать ипотеку под такой процент. Более того, банкиры говорят, что решение дешевых кредитов на квартиры в ближайшем будущем точно не предвидится, а заплатить в итоге за это придется либо вкладчикам, либо государству.

"Если говорить об ипотеке по 10%, то населению следует привыкнуть к депозиту по 5-6%. Я не уверен, что клиенты готовы так резко терять свою доходность. Плюс налоги. То есть чистая ставка будет 3-4%. Не уверен, что население готово к такой ставке. Это (ипотека по 10%) может быть только за счет госпрограммы компенсации ставки и помощи в кредитовании дешевой ипотеки", – считает заместитель председателя правления ТАСкомбанка Олег Поляк.

Похожего мнения придерживаются и в Национальном банке Украины. Комментируя заявление президента, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб подчеркнул, что ипотека по 10% - явно не вопрос ближайшего времени и привел соответствующие аргументы.

"Теоретически это возможно. Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам – 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - заявил он.

Таким образом, желание главы государства угодить народу оказалось не совсем быстрореализуемым и имеет много подводных камней. Так что украинцам придется все-таки запастись терпением.

Проект Генплана Киева и обвинения в коррупции

Столица постоянно меняется и это естественный процесс. В проектах Генерального плана Киева предусматривается дополнительное развитие озелененных территорий общего пользования для центральных густо застроенных жилых территорий в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах в течение 20 лет.

Разработчики также предложили сформировать общегородскую ландшафтно-рекреационную зону на Днепровских островах, озеленить склоны Днепра, урочищ Кучмин Яр, Гончары, Дегтяри, Кожемяки и других оврагов и балок, в планы входит увеличение количества небольших скверов.

Помимо этого, в коммунальной организации Киевгенплан, рассказали, что хотят увеличить количество мест для досуга и отдыха на левом берегу столицы. У Днепра будет создана парковая зона. Также заложена идея удлинения на север вдоль массива Русановских садов до жилого массива Троещина набережной с велосипедно-пешеходным движением, связанной с пляжной зоной. На левобережье разработчики проекта Генплана предлагают создать Дарницкую рекреационную зону, которая будет включать парки культуры и отдыха, рекреационные леса, лесопарки.

Между тем, отметим, что разработчиков проекта Генплана Киева обвинили в коррупции и нарушении законов. На сайте горсовета даже зарегистрировали соответствующую петицию, авторы которой утверждают, что принятие проекта грозит киевлянам в будущем экологическими и техногенными проблемами.

Авторы петиции просят Киевсовет снять с рассмотрения проект Генерального плана и не допустить его утверждения, отменить решения столичных властей, утвердившие ряд детальных планов территорий (ДПТ), профинансировать разработку нового проекта Генплана с участием независимых экспертов и общественности.

Дело Укрбуда и первые сдвиги

Президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции 20 мая журналисты спросили о зависшей проблеме Укрбуда. Глава государства напомнил, что все полномочия по достройке объектов были переданы строительной корпорации Киевгорстрой. Также он поручил мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса достройки.

Конференция главы государства president.gov.ua

"Я хотел бы, чтобы тут господин Кличко подключился к этому вопросу. Я думаю, что это все же правильно, чтобы он смог как можно быстрее отчитаться и рассказать, что там происходит по Укрбуду", – отметил Зеленский.

В свою очередь столичный градоначальник назвал слова главы государства некорректными, и добавил, что это вопрос государственного масштаба и должен курироваться правительством.

В Киевгорстрое назвали также ряд причин, которые мешают взять на баланс объекты Укрбуда. Одна из основных – до недавнего времени отсутствие содействия со стороны Министерства обороны, на земле который строились четыре жилых комплекса. Между тем, буквально на днях военные заявили, что нашли механизм решения проблемы и запустили процедуру, которая поможет подписать договоры с Киевгорстроем. Речь идет о таких жилых комплексах: ЧАРІВНЕ МІСТО, URBAN PARK, ART HOUSE и ОБЕРІГ-2. Договор будет заключен на прежних условиях.

Что происходит с "Большим строительством" в Украине

Упомянутый экономический кризис отразился и на финансировании проекта "Большого строительства", запланированного на 2020 год. По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, Государственный фонд регионального развития урезали на треть до 4,9 млрд гривен. Однако, несмотря на это реализация проектов большого строительства в 2020 году должно состояться.

Министр отметил, что по состоянию на май, в основном работы ведутся, но есть определенные отставания, причины которых обрабатываются на местах и ​​с председателями облгосадминистраций.

Подчеркнем, что 1 марта в Украине начались строительные работы на объектах социальной инфраструктуры по программе "Большое строительство". Программа предусматривает масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. В частности, как сообщали ранее в Министерстве, в рамках программы будет построено или отремонтировано 375 объектов социальной инфраструктуры: 137 школ, 116 детсадов и 122 спортивных объектов. Также планируется построить или отремонтировать 4000 километров дорог государственного значения и 2500 километров дорог местного значения. Ответственность за реализацию проекта возложена на глав обладминистраций.

Остается ожидать, что реализация "Большого строительства" будет проведена на высоком уровне и, несмотря на сильное урезание финансирования, качество не пострадает.

Под знаком качества

Что касается улучшения качества строительства, то Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который направлен на введение в Украине регламента Европейского Союза.

Как известно, с 2018 года в Украине отменена обязательная сертификация стройматериалов, что привело к появлению на рынке не только товаров низкого качества, а и фальсификата и подделок. Поэтому этот законопроект направлен на исправление данной ситуации. В целом, по мнению многих экспертов, эта инициатива необычайно важна и позволит улучшить качество самого строительства, в чем сейчас очень нуждается весь украинский рынок. Законодатели должны учесть недоработки и отсутствие рабочего механизма прошлого закона при разработке нового. А пока осталось дело за малым – принять законопроект во втором чтении и в целом. Будем также надеяться, что новый закон будет эффективно работать.

Ослабление карантина и восстановление экономики

Отметим, что в мае правительство пошло на ослабление карантинных мер и уже в июне экономика должна продемонстрировать позитивную динамику. Соответствующие сигналы почувствует и строительный рынок. Подчеркнем, что согласно данным Госстата, в первом квартале 2020 года в Украине было принято в эксплуатацию всего 1,91 млн кв. м жилья, что на 22% меньше аналогичного периода в прошлом году. Но вскоре, в связи с принятыми мерами, ситуация в корне изменится и рынок должен ожить.