Конфедерация строителей Украины завтра проведет круглый стол

17:14, 27.05.2020 617

Конфедерация строителей Украины 28 мая проводит круглый стол "Реформирование ГАСИ. Инициативы представленные правительством".

Во время мероприятия обсудят вопросы оптимизации государственных органов в сфере градостроительства, реформа регистрационно-разрешительной системы, а также дерегуляция строительного рынка.

Модератор круглого стола будет Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины.

Участники круглого стола обсудят вопросы строительного рынка
pixabay.com

В круглом столе примут участие: министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и его первый заместитель Василий Лозинский; председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко и его заместитель Елена Шуляк; а также другие народные депутаты, представители правительства, Офиса президента, Минрегиона, застройщики, девелоперы, эксперты отрасли и СМИ.

Другие новости

Инвесторы Аркады выйдут на акцию протеста: 13 тысяч семей требуют восстановить строительство

На митинге ожидается более 2 тысяч людей

16:12, 27.05.2020 1281 2

Госгеокадастр не смог провести аэрофотосъемку из-за коронавируса

Тендер на фотосъемку пришлось отменить из-за секвестра госбюджета

15:39, 27.05.2020 1526 1

Банки в этом месяце выдали уже более 250 млн гривен "теплых кредитов"

Участниками программы стали уже 483 ОСМД

14:40, 27.05.2020 1369 1

На левом берегу Киева увеличат количество мест для отдыха и досуга

В Киевгенплане рассказали о ближайших изменениях в столице

14:04, 27.05.2020 1726 1

Депутаты Киевсовета хотят полностью очистить столицу от МАФов

Вопрос вынесли на заседание постоянной комиссии по вопросам торговли

13:14, 27.05.2020 1783 1