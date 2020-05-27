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Конфедерация строителей Украины завтра проведет круглый стол

27.05.2020 - 17:14

Конфедерация строителей Украины 28 мая проводит круглый стол "Реформирование ГАСИ. Инициативы представленные правительством".

Во время мероприятия обсудят вопросы оптимизации государственных органов в сфере градостроительства, реформа регистрационно-разрешительной системы, а также дерегуляция строительного рынка.

Модератор круглого стола будет Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины.

Участники круглого стола обсудят вопросы строительного рынка

pixabay.com

В круглом столе примут участие: министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и его первый заместитель Василий Лозинский; председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко и его заместитель Елена Шуляк; а также другие народные депутаты, представители правительства, Офиса президента, Минрегиона, застройщики, девелоперы, эксперты отрасли и СМИ.

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