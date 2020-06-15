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Компания ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД отчиталась о миллионных убытках

15.06.2020 - 10:53

Строительная компания ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД по итогам 2019 года отчиталась о 17,6 млн грн чистого убытка. При этом годом ранее прибыль компании составила более 55 млн грн.

Об этом говорится в годовом финансовом отчете, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документам, выручка в прошлом году составила 32,6 млн грн, что в 14 раз меньше результата за предыдущий год. Убыток от операционной деятельности в 2019 году составил 37,4 млн грн. Нераспределенная прибыль в 2019 году сократилась в пять раз – до 4,2 млн грн.

Строительная компания отчиталась об убытках

pixabay.com

Долгосрочные обязательства ЧАО в прошлом году снизились в 1,7 раза – до 270 млн грн. Текущие обязательства компании за год возросли в 8,3 раза – до 672,6 млн грн.

Активы ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД в 2019 году возросли на 64% и составили 948 млн грн.

ЧАО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" основано в 2002 году. По данным НКЦБФР, на первый квартал 2020 года акционером и конечным бенефициаром является Рузанна Каграманян (100%). Зарегистрированный капитал на июнь-2020 составляет 175 тыс. грн.

Корпорация специализируется на строительстве элитной жилой недвижимости, объектов коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры в Украине.

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